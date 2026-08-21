«أهلاً بعودتكم إلى دبي».. كرم الضيافة يرحّب بالمسافرين في مطار دبي الدولي

أعلنت مطارات دبي عن إطلاق سلسلة جديدة من التجارب للترحيب بالقادمين في مطار دبي الدولي، وتقديم كرم الضيافة العربية بلمسات دافئة ومدروسة تعكس الاهتمام بالمقيمين العائدين إلى دبي بعد موسم الصيف، وزوار المدينة، والضيوف العابرين عبر أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم.

وتتيح هذه الأنشطة للمسافرين لحظات مميزة للتواصل خلال رحلتهم عبر المبنى 3، لتحول مختلف المساحات، بدءاً من منطقة استلام الأمتعة وصالة القادمين ووصولاً إلى مناطق الترانزيت داخل مطار دبي الدولي، إلى تجارب لا تُنسى.

وتشمل تجارب الترحيب المميزة شخصيات الدُمى التابعة لشرطة دبي والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، التي تستقبل الضيوف الصغار، فيما يضفي عازف محلي بأدائه للموسيقى الحية أجواءً دافئة على منطقة القادمين. ويواصل الضيوف طريقهم عبر صالة القادمين، حيث ترافقهم لفتات بسيطة صُممت للاحتفاء بوصولهم إلى دبي.

ويمكن للعائلات والأصدقاء في صالة القادمين تصميم لافتات ترحيبية شخصية باستخدام الملصقات والزخارف المستوحاة من دبي في محطة "اصنع لافتتك للترحيب بالعائدين"، لتتحول الصالة إلى مساحة نابضة بالحياة تحتفي بلحظات اللقاء بعد الغياب.

ويحظى الضيوف الذين يواصلون رحلتهم عبر مركبات تاكسي دبي بمرطبات وضيافة مجانية ومناشف باردة منعشة، مقدمة من ميرزام والحي الإماراتي والإمارات لتموين الطائرات وشركاء oneDXB، ليمتد كرم الضيافة الذي تشتهر به المدينة إلى خارج حدود مبنى المطار.

أما المسافرون العابرون عبر مطار دبي الدولي، فتستقبلهم مطارات دبي بعرض حي مستوحى من أنغام المنطقة، يمنحهم لمحة عن المشهد الموسيقي النابض بالحياة في دبي. ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بمرطبات وضيافة مجانية، تقدمها بروجكت تشايوالا، وميرزام، والحي الإماراتي، وغاريت بوب كورن.

وقالت ميشيل لي، نائب رئيس الاتصال والعلامة التجارية في مطارات دبي: " يمثل مطار دبي الدولي بوابة الوصول إلى دبي، ويشكل بالنسبة إلى كثير من الضيوف أول نقطة اتصال لهم بالمدينة. ونريد أن تعكس كل لحظة، منذ وصول المسافرين إلى المطار أو عبورهم من خلاله، ما يميز دبي من حيوية ودفء وتنوع، وما يضفيه سكانها عليها من روح نابضة. وسواء كان الضيف عائداً إلى دياره أو يقضي معنا بضع ساعات فقط بين رحلاته، إذ نهدف في المقام الأول إلى تحويل نقاط التواصل اليومية هذه إلى تجارب لا تنسى".

كما يمكن لجميع المسافرين المشاركة في تجربة "دبي في القلب" التفاعلية من مطارات دبي بالقرب من البوابة B28، والتي تتيح لهم استكشاف المدينة بطريقة مبتكرة. فمن خلال تحميل صورة سيلفي، يصبح الضيوف جزءاً من صورة جماعية لدبي بألوان علم دولة الإمارات. ويمكنهم أيضاً ترك رسالة بخط اليد تعبّر عن فخرهم وامتنانهم على جدار الرسائل المجاور، قبل الحصول على ملصقات ودبابيس تذكارية بإصدار محدود.

وتستمر التجربة طوال شهر أغسطس في جميع أنحاء مبنى المسافرين 3، وتشكل امتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها مطارات دبي لتعزيز مكانة مطار دبي الدولي كوجهة مفضلة تنبض بالدفء والاهتمام بالجميع.