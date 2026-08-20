مطارات دبي تستعد لاستقبال 3.7 ملايين مسافر خلال ذروة «رحلات العودة»

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، ماجد الجوكر، إن «مطارات دبي تستعد لفترة ذروة تشهد حركة كثيفة، مع توقعات باستقبال نحو 3.7 ملايين مسافر»، مشيراً إلى أن فِرَق العمل ترفع مستويات الجاهزية، وتُعزّز التنسيق بين مختلف مكونات مجتمع المطار، لضمان انسيابية العمليات، وتوفير تجربة مريحة للمسافرين.

وأضاف الجوكر، في تصريحات صحفية، أن الفترة المقبلة ستشهد حركة يومية تصل إلى نحو 222 ألف مسافر، بينما ستُشكّل حركة المسافرين العابرين «الترانزيت» نحو 46% من إجمالي الحركة، وأوضح أن هذه الأرقام تعكس أهمية الفترة المقبلة والحاجة إلى أعلى مستويات الجاهزية والتنسيق بين مختلف الجهات العاملة في مطار دبي الدولي.

وأشار إلى أن فِرَق العمل تعمل على مدار الساعة، ليس فقط للتعامل مع الزيادة في أعداد المسافرين ورفع كفاءة العمليات، وإنما أيضاً لضمان القدرة على التعامل مع أي متغيّرات قد تطرأ على مختلف مراحل رحلة المسافر، بدءاً من إجراءات الوصول واستلام الأمتعة وصولاً إلى مختلف نقاط الخدمة.

وأكد الجوكر أن مجتمع المطار يعمل بتنسيق متواصل بين مختلف الجهات، بهدف توفير تجربة سلسة ومريحة للمسافرين، مشدداً على أن الجاهزية لا تقتصر على كفاءة العمليات والتعامل مع زيادة أعداد المسافرين، وإنما تمتد إلى تقديم تجربة ترحيبية، تعكس مكانة دبي وحرصها على استقبال ضيوفها، وأشار إلى إطلاق مجموعة من التجارب الترحيبية ضمن مبادرة «أهلاً بعودتكم إلى دبي»، تتضمن لمسات من الضيافة وأنشطة تفاعلية في عدد من مناطق المطار.

وأوضح أن من بين هذه التجارب، تقديم عروض موسيقية وشخصيات تفاعلية في مناطق استلام الأمتعة، إضافة إلى منصة في صالة القادمين تتيح للمسافرين تصميم لوحات الترحيب الخاصة بهم، إلى جانب تقديم الضيافة والمشروبات المجانية.

وأكد الجوكر أن الهدف يتمثّل في أن يشعر كل مسافر، بغض النظر عن حجم الحركة في المطار، بأن «دبي ترحب به».

• الهدف يتمثّل في أن يشعر كل مسافر، بغض النظر عن حجم الحركة في المطار، بأن «دبي ترحب به».