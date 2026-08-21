حمدان بن محمد: لا حدود لطموح دبي وريادتها

واصل القطاع العقاري في دبي تسجيل مستويات قوية من النمو خلال النصف الأول من عام 2026، معززاً مكانة الإمارة بين أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، في ظل منظومة اقتصادية وتشريعية متكاملة، تواصل استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، وذلك وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث بلغ عدد المشاريع العقارية المنجزة 104 مشاريع، مقارنة بـ75 مشروعاً في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 38.7%، بينما ارتفعت القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع بما يتجاوز 111 مليار درهم، مقابل 73 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، وبنسبة نمو 52%.

وتعكس هذه المؤشرات قوة الأسس الاقتصادية التي يستند إليها القطاع العقاري في دبي، والثقة المتنامية للمستثمرين في آفاقه المستقبلية، مدعوماً بما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة تشريعية مرنة ومتطورة، وبيئة أعمال تنافسية، إلى جانب قدرتها على استشراف متطلبات النمو الحضري والسكاني والاقتصادي ضمن رؤية متكاملة للمستقبل.

اقتصاد قوي ومستدام

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن «الأداء القوي والنمو المتواصل الذي يسجله القطاع العقاري في دبي، يعكسان نجاح الرؤية الاستشرافية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز اقتصاد قوي ومستدام في إمارة دبي يرتكز على عوامل راسخة، وجعل دبي الوجهة الأمثل عالمياً للاستثمار في القطاعات الحيوية»، مشيراً سموّه إلى أن «النتائج التي حققها القطاع العقاري، في النصف الأول من عام 2026، تؤكد أن دبي تتقدّم بثبات نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية (D33)، ومضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية حول العالم».

وأضاف سموّه: «تمثل الزيادة الملحوظة في حجم التصرفات والمشاريع العقارية وقيمة التدفقات الاستثمارية في هذه المشاريع، شهادة ثقة دولية متجددة، من مجتمع الأعمال العالمي والمستثمرين، على متانة البيئة الاقتصادية لدبي، وقد نجحت الإمارة، برؤية قيادتها، في ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل يستند إلى منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية فائقة التطور، وشفافية عالية، وشراكة استراتيجية راسخة مع القطاع الخاص، ما يعزز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة تضمن أعلى معدلات النمو والعوائد».

وتابع سموّه: «تواصل دبي تعزيز آفاق جديدة للنمو والتوسع المستدام، من خلال استمرار التطوير العمراني الشامل، ومواكبة النمو السكاني والاقتصادي والمتطلبات المستقبلية وفق أعلى معايير جودة الحياة».

وقال سموّه، في تدوينة على موقع «إكس»، أمس: «اطّلعتُ على تقرير المشاريع العقارية المنجزة خلال النصف الأول من العام الحالي في دبي، والتي تعكس أرقامها نمواً مستمراً في القطاع، حيث تم إنجاز 104 مشاريع عقارية، بلغت قيمتها الاستثمارية الإجمالية نحو 111 مليار درهم، بزيادة تُقدّر بنسبة 52%، وأضافت هذه المشاريع أكثر من 24 ألف وحدة عقارية جديدة في دبي، بنمو بلغ 36% مقارنةً بالعام الماضي».

وأضاف سموّه: «أرقامنا اليوم هي ثمرة رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتؤكد قوة القطاع العقاري في دبي، وحجم الثقة المتزايدة في بيئتها الاستثمارية والاقتصادية، ولا حدود لطموح دبي وريادتها».

زخم المشاريع العقارية

ويعكس نمو المشاريع العقارية في دبي حجم السيولة الاستثمارية والتدفقات المالية الكبيرة التي تضخ في السوق، حيث شهد النصف الأول من عام 2026 طفرة على صعيد إطلاق وتطوير المشاريع العقارية الاستثمارية الجديدة، ما يعكس توجهاً استراتيجياً للمطورين والمستثمرين لإطلاق مشاريع نوعية تُعزّز من المشهد الحضري والعمراني للإمارة.

وارتفع عدد المشاريع العقارية المنجزة بنسبة تجاوزت 38.7%، ليصل إلى 104 مشاريع مقارنة بـ75 مشروعاً تم إطلاقها خلال الفترة نفسها من عام 2025، ورافق ذلك ارتفاع القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع، من 73 مليار درهم في النصف الأول من 2025 إلى نحو 111 مليار درهم في النصف الأول من 2026، مسجلة نسبة نمو 52%.

كما أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نمواً ملحوظاً في المعروض السكني، حيث ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة بنسبة تجاوزت 36% ليصل إلى 24 ألفاً و537 وحدة عقارية جديدة، مقارنة بـ18 ألفاً و43 وحدة عقارية جديدة في النصف الأول من العام الماضي.

وحققت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم نمواً بنسبة تجاوزت 23.4%، لتصل إلى 1.95 مليون متر مربع، مقارنة بـ1.58 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجلت كُلفة الأراضي المخصصة للمشاريع قفزة تجاوزت 135% لتصل إلى 19.46 مليار درهم، مقابل 8.27 مليارات درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، بينما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة لتبلغ نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع في النصف الأول من العام الماضي. ويرسخ هذا الأداء القوي متانة القطاع العقاري في دبي وأهميته ركيزةً أساسيةً في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام التي تنتهجها الإمارة، كما يؤكد القطاع العقاري من خلال هذه الأرقام مكانته وجهةً آمنةً ومعززةً للنمو وجاذبة للمستثمرين حول العالم، مستنداً إلى قوة اقتصاد دبي واستدامته وتنوعه والمنظومات التشريعية المرنة في الإمارة، والبنية التحتية والرقمية والخدمية التي تُعدّ من الأفضل عالمياً.

• 104 مشاريع عقارية منجزة في النصف الأول، بارتفاع تجاوز 38.7%، مقارنة بـ75 مشروعاً في النصف الأول من 2025.

• %135 نمواً في كُلفة الأراضي المخصصة للمشاريع، لتصل إلى 19.46 مليار درهم، مقابل 8.27 مليارات درهم في عام 2025.

• 1.95 مليون متر مربع مساحات بناء منجزة وجاهزة للتسليم، بنمو تجاوز 23.4%، مقارنة بـ1.58 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من 2025.

• مليون متر مربع مساحة الأراضي للمشاريع المنجزة، بزيادة أكثر من 100%، مقارنة بـ484 ألف متر مربع في النصف الأول من 2025.

حمدان بن محمد:

• الأداء القوي والنمو المتواصل للقطاع العقاري، يعكسان نجاح رؤية محمد بن راشد في تعزيز اقتصاد قوي ومستدام في دبي.

• المشاريع العقارية والتدفقات الاستثمارية، شهادة ثقة دولية متجددة من مجتمع الأعمال العالمي على متانة البيئة الاقتصادية لدبي.