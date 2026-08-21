طرح 44 فيلا شاطئية حصرية في «نخلة جبل علي»

أعلنت «نخيل»، التابعة لدبي القابضة للعقارات، إطلاق مجموعة حصرية تضم 44 فيلا شاطئية على السعفة «F» في مشروع «نخلة جبل علي»، ضمن إصدار محدود يضم 10 تصاميم معمارية.

وتحتوي المجموعة على فلل من خمس وست وسبع غرف نوم، ضمن مجموعتَي «بيتش» و«كورال»، وتراوح مساحات فلل «بيتش» بين 7500 و8500 قدم مربعة، وفلل «كورال» بين 11.5 ألفاً و12.5 ألف قدم مربعة.

وقال الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للعقارات، خالد المالك، إن «الإصدار المحدود يجمع بين العمارة المتميّزة وأسلوب الحياة الشاطئية، ويوفر فرصة نادرة لامتلاك منزل في واحدة من أكثر الوجهات المرتقبة في دبي».