جمارك دبي تسهّل حركة شحنات إنسانية بقيمة 4.6 مليارات درهم

سهّلت جمارك دبي حركة شحنات إنسانية من الإمارة وإليها، بقيمة إجمالية بلغت 1.256 مليار دولار (4.6 مليارات درهم)، عبر إنجاز 12 ألفاً و830 معاملة جمركية للصادرات والواردات الإنسانية، خلال الفترة من عام 2021 إلى 2025.

وأسهمت الدائرة بشكل فاعل في تسريع وصول المساعدات والإمدادات الحيوية إلى المناطق المتضررة حول العالم، معتمدة في ذلك على منظومة جمركية متطورة تجمع بين سرعة الإنجاز، ودقة الإجراءات، وتلبية متطلبات الأمن والامتثال، وذلك بالتعاون الوثيق مع مؤسسة «دبي الإنسانية» والشركاء الاستراتيجيين.

وشملت هذه الجهود تيسير صادرات إنسانية بقيمة 632.8 مليون دولار، من خلال 6299 معاملة وجهت إلى 167 دولة، ما يُجسّد الامتداد الدولي الواسع للعمليات المنطلقة من الإمارة.

وفي المقابل، سجلت الواردات الإنسانية قيمة بلغت 623.4 مليون دولار، عبر 6531 معاملة قادمة من 86 دولة، ما يعكس مكانة دبي مركزاً عالمياً استراتيجياً لتجميع الإمدادات الإنسانية، وإدارتها، وإعادة توجيهها، وقاعدة رئيسة تدعم قدرة المنظمات الدولية على التحرك السريع عند وقوع الطوارئ.

وأكد مدير عام جمارك دبي، الدكتور عبدالله بوسناد، أن دعم حركة هذه الشحنات الإنسانية يترجم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى توظيف قدراتها المؤسسية واللوجستية لخدمة الإنسان، وتعزيز الجهود الدولية في مواجهة الكوارث والأزمات. وأوضح أن سرعة وصول المساعدات تُعدّ عاملاً حاسماً في أوقات الأزمات، لذا تعتبر جمارك دبي كفاءة إجراءاتها جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الإنساني، مشيراً إلى العمل الدؤوب مع «دبي الإنسانية» والشركاء لتسريع حركة الإمدادات الحيوية.