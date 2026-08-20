14.38 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

تجاوزت سيولة أسواق المال المحلية، خلال جلسة أمس، 1.63 مليار درهم موزعة بواقع 612.86 مليون درهم في سوق دبي المالي، و1.01 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد التداول على 522.99 مليون سهم، عبر تنفيذ 36 ألفاً و190 صفقة.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين، أمس، نحو 3.909 تريليونات درهم، مقارنة مع 3.895 تريليونات درهم، عند إغلاق تعاملات أول من أمس، بمكاسب 14.38 مليار درهم.

وأغلق سوق دبي المالي، أمس، عند مستوى 5839.53 نقطة، بينما أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 10075.66 نقطة.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون المواطنون في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 23.67 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة تجاوزت 415.75 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 392.08 مليون درهم.

واستحوذت أسهم ست شركات في سوق دبي المالي، هي «إعمار العقارية» و«الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو» و«إعمار للتطوير»، و«بنك الإمارات دبي الوطني» و«الاتحاد العقارية» و«سالك»، على 43.87% من سيولة السوق، في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، بلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة نحو 268.9 مليون درهم، بينما بلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 612.86 مليون درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط سوق دبي من حيث السيولة، بنحو 118.19 مليون درهم، تلاه سهم «دو» بـ38.06 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» ثالثاً بقيمة تداولات بلغت 33.51 مليون درهم.

وحلّ سهم «الإمارات دبي الوطني» رابعاً بتداولات بلغت 31.02 مليون درهم، بينما جاء سهم «الاتحاد العقارية» خامساً بسيولة بلغت نحو 24.51 مليون درهم، تلاه سهم «سالك» بتداولات بلغت 23.6 مليون درهم.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون المواطنون في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 105.11 ملايين درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة تجاوزت 601.62 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 496.51 مليون درهم.

• تداولات الأسهم المحلية تتجاوز 1.63 مليار درهم.

• المواطنون في سوق دبي المالي اتجهوا إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 23.67 مليون درهم.