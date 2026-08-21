اعتماد أول 6 مواقع لمحطات شحن المركبات الكهربائية في دبي ضمن «الشبكة الوطنية»

أعلنت سفن إكس «7X»، المجموعة المتخصصة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، بالتعاون مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، أول شبكة وطنية لشحن المركبات الكهربائية مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات، اعتماد أول ستة مواقع لمحطات شحن المركبات الكهربائية، ضمن مرافق الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN)، في خطوة تمثل أولى مراحل تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية المبرمة بين الطرفين لتطوير ونشر البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في مواقع لوجستية استراتيجية على مستوى الدولة، وستسهم هذه المحطات في دعم عمليات أساطيل النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز جاهزية البنية التحتية للتنقل الكهربائي، ورفع كفاءة عمليات الميل الأخير، وخفض الانبعاثات الكربونية، وترسيخ الممارسات المستدامة في القطاع اللوجستي.

وتشمل المرحلة الأولى اعتماد ستة مواقع في إمارة دبي، هي الورقاء والراشدية والكرامة، والقوز الرابعة وأم سقيم والبرشاء، بما يعزز انتشار البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في عدد من المحاور الحيوية في الإمارة.

وقال الرئيس التنفيذي لسفن إكس «7X»، طارق الواحدي، إن «اعتماد أول مواقع لمحطات الشحن يمثل خطوة عملية في ترجمة الشراكة مع (UAEV) إلى مشروعات تنعكس مباشرة على كفاءة الخدمات اللوجستية واستدامتها».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «UAEV»، علي آل درويش، إن «الشراكة مع (سفن إكس) تجمع بين طموح (UAEV) لتطوير شبكة وطنية متكاملة لشحن المركبات الكهربائية، والانتشار الواسع والخبرات التشغيلية التي تتمتع بها (سفن إكس) في قطاع الخدمات اللوجستية، بما يفتح آفاقاً جديدة لدعم التحول نحو المركبات الكهربائية في العمليات اللوجستية وأساطيل الأعمال والتنقل اليومي».