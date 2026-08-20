مطارات دبي تستعد لاستقبال 3,7 ملايين مسافر خلال ذروة رحلات العودة

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، ماجد الجوكر إن مطار دبي الدولي يستعد للتعامل مع نحو 3,7 ملايين مسافر خلال فترة الذروة بالتزامن مع عودة المسافرين من العطلات الصيفية.

وتوقع الجوكر أن يصل متوسط حركة المسافرين على أساس يومي إلى نحو 222 ألف مسافر، مشيراً إلى أن حركة الترانزيت ستشكل نحو 46% من إجمالي حركة المسافرين خلال هذه الفترة.

وأوضح أن فرق العمل في مطار دبي الدولي تعمل على مدار الساعة، ليس فقط للتعامل مع الزيادة في أعداد المسافرين وضمان كفاءة العمليات، وإنما أيضاً للاستجابة لأي متغيرات قد تطرأ على العمليات، بدءاً من إجراءات الوصول ومناطق استلام الأمتعة وصولاً إلى مناطق النقل البري، مؤكدا أن الجاهزية لا تقتصر على الكفاءة التشغيلية والتعامل مع الأعداد المتزايدة، بل تشمل أيضاً توفير تجربة مميزة للمسافرين.