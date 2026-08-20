«موانئ دبي» تنقل 5000 طن أرز لإفريقيا

نقلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 5000 طن متري من الأرز، لدعم عمليات الاستجابة الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، ومساندة المجتمعات الأكثر احتياجاً التي تواجه انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

ونُقلت الشحنات عبر «وحدة حلول الشحن»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، المعروفة سابقاً باسم «يونيفيدر»، من محطة «دي بي ورلد» في موندرا بالهند إلى ميناء دار السلام في تنزانيا، لدعم برامج المساعدات الغذائية الطارئة التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي للمجتمعات الأكثر ضعفاً التي تواجه انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

ومن دار السلام، نقل برنامج الأغذية العالمي الشحنات براً عبر شبكته اللوجستية الإقليمية إلى عملياته الإنسانية في بوروندي والكونغو الديمقراطية ورواندا.

وتشهد الكونغو الديمقراطية واحدة من أكبر أزمات الجوع في العالم نتيجة النزاعات والنزوح، فيما يواجه أكثر من 27 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، كما تواجه بوروندي ضغوطاً إنسانية متزايدة في أعقاب وصول عائلات فرّت من انعدام الأمن في شرق الكونغو الديمقراطية.

وستسهم هذه الشحنات في مواصلة عمليات برنامج الأغذية العالمي المنقذة للحياة، وتمكينه من تقديم مساعدات غذائية لأكثر من 14 ألفاً و200 شخص إضافي لمدة شهر واحد.

وتساعد مجموعة موانئ دبي العالمية برنامج الأغذية العالمي على توسيع نطاق عملياته الإنسانية وتعزيز كفاءتها، من خلال تقديم دعم لوجستي عيني، في وقت تتزايد الاحتياجات الإنسانية عالمياً بالتزامن مع اشتداد قيود التمويل.

وتشغّل «وحدة حلول الشحن» أسطولاً يضم أكثر من 100 سفينة حاويات تربط أكثر من 200 ميناء، من خلال حلول الشحن الساحلي والبحري قصير المدى، وخدمات إعادة الشحن، مع تنفيذ أكثر من 16 ألف زيارة للموانئ سنوياً.

وقال الرئيس التنفيذي العالمي للعمليات في الخدمات البحرية بمجموعة موانئ دبي العالمية، غانيش راج: «نؤدي في مجموعة موانئ دبي العالمية دوراً حيوياً يضمن استمرار حركة الإمدادات الأساسية في الأوقات التي تشتد فيها الحاجة إليها. ونفخر بدعم العمل المنقذ للحياة الذي يضطلع به برنامج الأغذية العالمي، من خلال شبكة حلول الشحن التابعة لنا لنقل 5000 طن متري من الأرز إلى شرق إفريقيا. وتبرهن هذه الشراكة على ما يمكن تحقيقه عندما تجتمع الخبرات الإنسانية والقدرات العالمية في مجال سلاسل الإمداد والتوريد لتحقيق هدف مشترك».

من جانبها، قالت نائب الرئيس الأول للاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية، أيلا باجوا: «من خلال تعاوننا مع برنامج الأغذية العالمي، نوظف خبراتنا وبنيتنا التحتية للمساعدة في ضمان وصول الإمدادات الغذائية الحيوية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها».

في السياق نفسه، قال مدير سلاسل الإمداد في برنامج الأغذية العالمي، أليكس ماريانيلي: «في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية في تجاوز الموارد المتاحة، تكتسب مثل هذه الشراكات أهمية بالغة لضمان وصول المساعدات الغذائية المنقذة للحياة إلى المجتمعات التي تواجه الجوع».