دبي تستعد لموسم حافل بالمعارض والمؤتمرات حتى نهاية 2026

يستعد كلٌّ من مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، لاستضافة أجندة حافلة بالمعارض والمؤتمرات وفعاليات الأعمال العالمية حتى نهاية عام 2026، تشمل مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والتخصصية، من السياحة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة، إلى البناء والسيارات والتعليم والأغذية والمشروبات.

وتتوزع الفعاليات، المقررة خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر المقبلين، بين المركزين، وتستقطب مشاركين ووفوداً من مختلف أنحاء العالم، بما يُعزّز مكانة دبي وجهةً رئيسةً لفعاليات الأعمال والمعارض والمؤتمرات الدولية. وتضم الأجندة فعاليات بارزة، من بينها «سوق السفر العربي»، و«جيتكس جلوبال»، و«معرض الخمسة الكبار»، و«معرض الشرق الأوسط للطاقة»، و«معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة» (ويتيكس)، و«أوتوميكانيكا دبي».

وقال نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار، إن «أجندة الفعاليات خلال الفترة المتبقية من العام تتميّز بتنوعها، وتجمع بين فعاليات دولية كبرى وملتقيات متخصصة تخدم قطاعات حيوية متعددة». وأضاف أن «تكامل دور مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض يتيح استيعاب عدد أكبر من الفعاليات، والاستجابة لمتطلبات المنظمين، ودعم الفعاليات في مختلف مراحل نموها، إلى جانب استضافة قطاعات وجمهور أكثر تنوعاً».

ويختتم مركز دبي التجاري العالمي خلال أغسطس الجاري عدداً من الفعاليات الصيفية، من بينها «عالم دبي للرياضة» و«عالم مدهش 2026»، المستمران حتى 25 أغسطس، وشملت أجندة الشهر أيضاً: «معرض فعاليات الشرق الأوسط» يومَي 18 و19 أغسطس الجاري، إلى جانب «مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير» (ديهاد)، و«المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الطوارئ والكوارث»، ثم «مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا» (دوفات) و«المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة 2026».

بدوره، يشهد سبتمبر المقبل مجموعة من الفعاليات في قطاعات الطاقة والاستثمار والرعاية الصحية والتكنولوجيا والسفر والتمويل والأمن السيبراني، حيث تبدأ الفعاليات بـ«معرض الشرق الأوسط للطاقة دبي» من الأول إلى الثالث من سبتمبر، يليه «معرض العقارات الدولي» و«قمة AIM للاستثمار» من السابع إلى التاسع من سبتمبر، كما تشمل الأجندة معارض: «دبي ديرما»، و«كريبتو إكسبو»، و«سوق السفر العربي»، و«معرض الفوركس»، و«معرض سيملس الشرق الأوسط» و«ميدام»، وتختتم فعاليات الشهر بـ«معرض رؤية - معرض الإمارات للوظائف»، و«مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط» (جوتيك)، إضافة إلى «قمة أمازون لخدمات الإنترنت» (AWS).

وفي مركز دبي للمعارض، يقام «معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات» (جيسيك)، يليه «معرض الشرق الأوسط للطلاء».

أما أجندة شهر أكتوبر فتتضمن «معرض بيوتي وورلد دبي»، و«معرض بناء وتجهيز المطارات»، و«القمة العالمية لقادة المطارات»، و«المعرض والقمة العالمية للاستثمار العقاري»، إضافة إلى «قمة الموارد البشرية»، و«معرض عالم الورق في الشرق الأوسط»، و«معرض الهدايا ولايف ستايل ميدل إيست».

وفي مركز دبي للمعارض، تشمل الفعاليات: «كابسات» و«قمة سات إكسبو»، و«الجولة العالمية 2026»، و«معرض بيبي آند كيدز إكسبو»، و«معرض المدرسة والحضانة»، و«معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا».

من جهته، يستضيف مركز دبي التجاري العالمي في نوفمبر 2026، مجموعة فعاليات، من بينها: «جلف هوست»، و«غلفود للتصنيع»، و«معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة»، و«معرض العلامات التجارية الخاصة في الشرق الأوسط»، كما تشمل الأجندة «معرض الشرق الأوسط للتبغ»، و«معرض عالم السيارات الكهربائية»، و«المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي»، و«المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية»، إضافة إلى «معرض التعدين»، و«القمة الشرطية العالمية»، وعدد من الفعاليات المتخصصة في الأغذية والملابس والمنتجات الطبيعية والعضوية.

ويختتم قطاع البناء والتشييد، فعاليات الشهر بـ«معرض الخمسة الكبار»، و«معرض جيو وورلد»، و«معرض HVACR World»، ومؤتمر «LiveableCitiesX and Future FM».

وفي مركز دبي للمعارض، تقام معارض «أوتوميكانيكا دبي»، والمؤتمر السنوي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند، و«معرض عالم الفن دبي»، و«معرض أونست إكسبو».

وتختتم أجندة عام 2026 بفعاليات في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والطيران والتنقل والمجوهرات، حيث يستضيف مركز دبي التجاري العالمي «مؤتمر الشرق الأوسط لتطور طب العيون»، و«معرض المجوهرات والعروس العربية»، و«معرض جاليري أوف دريمز».

كما تشمل الأجندة: «قمة جيتكس غلوبال»، و«معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية»، و«قمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة»، و«معرض ميبا لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة».

وفي مركز دبي للمعارض، يقام «جيتكس غلوبال» الذي يجمع شركات التكنولوجيا والمبتكرين من أنحاء العالم.

وتختتم فعاليات العام في مركز دبي التجاري العالمي بـ«القمة العالمية لتدريب الطيران»، تليها ثلاثة معارض استهلاكية، هي «المعرض الآسيوي للأمومة والطفولة»، و«معرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية»، و«معرض المنتجات الصينية».