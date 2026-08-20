«الاتحاد للطيران» تتيح الدفع ببطاقة «جيوَن»

أعلنت «الاتحاد للطيران» إتاحة الدفع باستخدام بطاقات «جيوَن»، منظومة الدفع الوطنية في الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، وقال المدير الإداري لبرنامج «ضيف الاتحاد»، مارك بوتر: «نفخر بكوننا أول شركة طيران تتيح الدفع باستخدام بطاقات (جيوَن)، في خطوة تعكس التزامنا بتوفير خيارات أوسع وراحة أكبر لضيوفنا، مع مواصلة مكافأتهم».

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي للمنتجات في «شركة الاتحاد للمدفوعات»، أندريا سيانكيتي: «تضيف شراكتنا مع (الاتحاد للطيران) قيمة مباشرة لحاملي بطاقات (جيوَن)، إذ أصبح بإمكانهم استخدام بطاقاتهم لحجز الرحلات، بينما سيستفيد حاملو بطاقات (جيوَن رويال) من خصومات حصرية على أسعار التذاكر ومزايا أخرى».