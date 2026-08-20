«العربية للطيران» تضيف فرانكفورت إلى شبكة وجهاتها الأوروبية

أعلنت «العربية للطيران»، أمس، عن إطلاق وجهتها الجديدة بين الشارقة وفرانكفورت، بمعدل رحلة يومية مباشرة، فيما تعد فرانكفورت الوجهة الثانية للناقلة في ألمانيا، انطلاقاً من الشارقة، بعد ميونيخ.

وستربط الخدمة اليومية الجديدة، التي تنطلق اعتباراً من 15 ديسمبر المقبل، بين مطارَي الشارقة وفرانكفورت الدوليين، مع توفير خيارات سفر مباشرة، وبأسعار مناسبة للمسافرين. كما تشغّل «العربية للطيران» رحلاتها الجديدة على متن طائرات «إيرباص A320neo»، التي تتميز بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، وتجربة سفر أكثر راحة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي: «يمثل إطلاق رحلاتنا الجديدة إلى فرانكفورت محطةً مهمةً في مسيرة توسعنا المستمر في أوروبا، كما يعزز خيارات السفر بين دولة الإمارات وألمانيا، وباعتبارها وجهتنا الثانية في ألمانيا انطلاقاً من الشارقة، تؤكد الخدمة الجديدة أهمية السوق الألمانية ضمن شبكة وجهاتنا، كما تعكس الطلب المتنامي على السفر بين البلدين».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «فرابورت»، ديتمار فوكه: «يسهم تسيير رحلات يومية بين فرانكفورت والشارقة في توفير خيار سفر جديد ومهم بين ألمانيا ودولة الإمارات، كما تعزز هذه الوجهة الجديدة شبكة الرحلات الحالية التي يوفرها مطار فرانكفورت إلى منطقة الخليج، وتتيح الخدمة الجديدة للمسافرين المزيد من فرص السفر، إلى جانب إمكانية الاستفادة من شبكة وجهات (العربية للطيران) الواسعة، ونرحب بـ(العربية للطيران)، ونتطلع إلى شراكة ناجحة ومثمرة».