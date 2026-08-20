مذكرة تفاهم لدعم شركات الذكاء الاصطناعي الهندية

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع الرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات «ناسكوم»، بهدف تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، ودعم نمو وتوسع الشركات الهندية المتخصصة في هذه التقنيات في دبي.

وبموجب المذكرة، يعمل الجانبان على تطوير شراكات استراتيجية بين الجهات المعنية بمنظومة الابتكار المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في دبي والهند، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة، وإطلاق مبادرات مشتركة في هذا المجال.

وتهدف المذكرة إلى دعم الشركات الهندية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد والتقنيات العميقة لتأسيس أعمالها في دبي، والتوسع انطلاقاً من الإمارة، من خلال إتاحة فرص أعمال وربطها بمنظومة الشراكات والابتكار في دبي، كما تشمل مجالات التعاون تنظيم فعاليات أعمال متخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد، وإطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز التعاون بين الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال في دبي والهند.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تشكل جهود دبي لدعم تحول القطاع الخاص نحو الذكاء الاصطناعي المساعد خطوة رائدة على المستوى العالمي لتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، ورفع جاهزية الشركات للاستفادة من التقنيات المتقدمة وتطبيقاتها في اقتصاد المستقبل».

وأضاف: «نعمل في هذا الإطار على توسيع مسارات التعاون والشراكات الدولية، لاسيما مع الهند، لبناء منظومة متكاملة تدعم تبني الشركات للذكاء الاصطناعي المساعد، وتعزز كفاءتها وإنتاجيتها، وتفتح آفاقاً جديدة للفرص الاقتصادية، بما يعزز ريادة دبي في تطوير التقنيات المتقدمة وترسيخ اعتمادها في نماذج أعمال مختلف القطاعات».

وتتولى «ناسكوم» تمثيل مصالح قطاع التكنولوجيا في الهند، الذي تبلغ قيمته 315 مليار دولار، وتضم الرابطة في عضويتها أكثر من 3500 شركة عاملة في مختلف القطاعات التقنية، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى الشركات متعددة الجنسيات.

وكانت غرف دبي قد شكلت، في يونيو الماضي، اللجنة التنفيذية للذكاء الاصطناعي المساعد، في إطار تنفيذ مبادرتها لدعم التحول نحو تقنيات «Agentic AI» في القطاع الخاص بإمارة دبي، بهدف تسريع تبني هذه التقنيات، وتعزيز جاهزية مجتمع الأعمال لمواكبة التحولات التقنية العالمية، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.

وتتولى اللجنة اعتماد المسارات المهنية التدريبية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد، وتصميم وإنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي المساعد الداعمة للتحول في دبي، ودعم تطور الشركات المتخصصة في تطوير واستخدام حلول هذه التقنيات، إلى جانب نشر المعرفة وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص، ويرسّخ ريادة دبي في تبني تقنيات المستقبل.

. «المذكرة» تدعم الشركات الهندية لتأسيس أعمالها في دبي.