«الاتحاد للطيران» تتيح الدفع ببطاقة «جيوَن» عبر موقعها الإلكتروني

أعلنت «الاتحاد للطيران»، إتاحة الدفع باستخدام بطاقات «جيوَن»، منظومة الدفع الوطنية في الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، لتصبح بذلك أول شركة طيران تتيح استخدام البطاقة لحجز الرحلات.

ويمكن للضيوف المقيمين في دولة الإمارات استخدام بطاقات «جيوَن» لحجز رحلات «الاتحاد للطيران» عبر شبكة وجهاتها العالمية، مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

وقال المدير الإداري لبرنامج «ضيف الاتحاد»، مارك بوتر: «نفخر بكوننا أول شركة طيران تتيح الدفع باستخدام بطاقات جيوَن، في خطوة تعكس التزامنا بتوفير خيارات أوسع وراحة أكبر لضيوفنا، مع مواصلة مكافأتهم».

وأضاف: «تمثل هذه الخطوة الأولى في شراكتنا مع الاتحاد للمدفوعات، ويمكن لضيوفنا المقيمين في دولة الإمارات الآن حجز رحلاتهم باستخدام وسيلة دفع مصممة خصيصاً لهم، تمهيداً لتقديم مجموعة أوسع من المزايا».

وأوضح أن أعضاء برنامج «ضيف الاتحاد» من حاملي بطاقات «جيوَن رويال» سيستفيدون قريباً من خصومات حصرية على أسعار التذاكر ومزايا وخدمات أولوية خاصة.

وقالت الرئيس التنفيذي للمنتجات في الاتحاد للمدفوعات، أندريا سيانكيتي: «يمثل تقديم مزايا قيّمة لحاملي البطاقات عنصراً أساسياً في منظومة جيوَن، باعتبارها منظومة الدفع الوطنية في دولة الإمارات. وتضيف شراكتنا مع الاتحاد للطيران قيمة مباشرة لحاملي بطاقات جيوَن، إذ أصبح بإمكانهم استخدام بطاقاتهم لحجز الرحلات، بينما سيستفيد حاملو بطاقات جيوَن رويال من خصومات حصرية على أسعار التذاكر ومزايا أخرى».

وتدار منظومة «جيوَن» من قبل شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وصُممت للاستخدام اليومي بما يتماشى مع الاحتياجات المحلية. وأطلقت المنظومة رسمياً في يوليو 2026، فيما تواصل البنوك والمؤسسات المالية المرخصة طرح بطاقات «جيوَن» في مختلف أنحاء الدولة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للشراكة بين «الاتحاد للطيران» وشركة الاتحاد للمدفوعات، عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في أكتوبر 2025. وسيحصل أعضاء برنامج «ضيف الاتحاد» الذين يستخدمون بطاقات «جيوَن رويال» قريباً على خصومات حصرية على أسعار تذاكر فئتي الراحة والممتازة، إلى جانب مزايا أخرى لخدمات الأولوية.