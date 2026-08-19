«العربية للطيران» تضيف فرانكفورت إلى شبكة وجهاتها الأوروبية

أعلنت «العربية للطيران»، اليوم عن إطلاق وجهتها الجديدة بين الشارقة وفرانكفورت وبمعدل رحلة يومية مباشرة مما يعزز السفر الجوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا. وتعد فرانكفورت الوجهة الثانية للناقلة في ألمانيا انطلاقاً من الشارقة بعد ميونيخ.

وستربط الخدمة اليومية الجديدة، والتي تنطلق اعتباراً من 15 ديسمبر المقبل، بين مطاري الشارقة وفرانكفورت الدولين، لتواصل بذلك «العربية للطيران» توسيع شبكة وجهاتها الأوروبية، مع توفير خيارات سفر مباشرة وبأسعار مناسبة للمسافرين إلى واحدة من أبرز الوجهات التجارية والسياحية في ألمانيا.

وتشغل «العربية للطيران» رحلاتها الجديدة على متن طائرات «إيرباص A320neo»، التي تتميز بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وتجربة سفر أكثر راحة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي: «يمثل إطلاق رحلاتنا الجديدة إلى فرانكفورت محطةً مهمةً في مسيرة توسعنا المستمر في أوروبا، كما يعزز خيارات السفر بين دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا. وباعتبارها وجهتنا الثانية في ألمانيا انطلاقاً من الشارقة، تؤكد الخدمة الجديدة أهمية السوق الألمانية ضمن شبكة وجهاتنا، كما تعكس الطلب المتنامي على السفر بين البلدين».

وأضاف: «نتطلع قدماً إلى الترحيب بمسافرينا على متن رحلاتنا الجديدة إلى فرانكفورت حيث نواصل عبر اطلاق هذه الخدمة اليومية المباشرة توفير المزيد من خيارات السفر المريحة والتي تتميز بالقيمة المضافة لعملائنا، مع المساهمة في دعم حركة السياحة والتجارة بين دولة الإمارات وألمانيا».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «فرابورت»، ديتمار فوكه: «يسهم تسيير رحلات يومية بين فرانكفورت والشارقة في توفير خيار سفر جديد ومهم بين ألمانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما تعزز هذه الوجهة الجديدة شبكة الرحلات الحالية التي يوفرها مطار فرانكفورت إلى منطقة الخليج».

وأضاف: «تتيح الخدمة الجديدة للمسافرين المزيد من فرص السفر، إلى جانب إمكانية الاستفادة من شبكة وجهات العربية للطيران الواسعة. ونرحب بالعربية للطيران، ونتطلع إلى شراكة ناجحة ومثمرة».

كما تواصل الناقلة توسيع شبكة وجهاتها الأوروبية انطلاقاً من الشارقة، والتي تضم عدداً من المدن الرئيسية مثل ميلانو بيرغامو وميونيخ وفيينا وأثينا وبراغ وكراكوف ووارسو شوبان ولندن غاتويك وروما. كما يسهم إطلاق الوجهة الجديدة في تعزيز حضور الناقلة في السوق الألمانية، من خلال توفير رحلات مباشرة ومريحة بين فرانكفورت والشارقة، إلى جانب إتاحة المزيد من خيارات السفر عبر شبكة وجهاتها المتنامية في أوروبا.