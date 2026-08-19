«إيميريتس ديليفرز» تتيح توصيل مشتريات «بيستر فيلج» بالمملكة المتحدة إلى الإمارات

أعلنت «إيميريتس ديليفرز»، منصة توصيل مشتريات التجارة الإلكترونية التابعة لـ«الإمارات للشحن الجوي» عن شراكة مع «بيستر فيلج»، الوجهة الرئيسية ضمن مجموعة «ذا بيستر كوليكشن»، تتيح للمتعاملين في دولة الإمارات تجربة تسوق فاخرة وسلسة، مع توصيل مشترياتهم مباشرة إلى منازلهم.

وتمنح الشراكة المتعاملين الباحثين عن تجارب تسوق فاخرة مزيداً من الراحة والمرونة عند التسوق من «بيستر فيلج»، سواء خلال زيارتهم إلى المملكة المتحدة، أو عن بُعد عبر فريق التسوق الشخصي في القرية، حيث تتولى «إيميريتس ديليفرز» شحن مشترياتهم إلى دولة الإمارات، من دون الحاجة إلى حملها ضمن أمتعة السفر، أو ترتيب خدمات الشحن الدولي بشكل منفصل.

وتعد «بيستر فيلج» واحدة من 12 وجهة للتسوق الفاخر التابعة لـ«ذا بيستر كوليكشن» في أوروبا والصين والولايات المتحدة، وتضم أكثر من 150 متجراً لأبرز العلامات العالمية في الأزياء وأسلوب الحياة، إلى جانب خيارات متنوعة لتناول الطعام وخدمات التسوق الشخصي والضيافة.

وتحظى «القرية» بشعبية بين زوار دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعد وجهة مفضلة للعديد من المسافرين من دولة الإمارات خلال زياراتهم إلى المملكة المتحدة، لما توفره من علامات فاخرة وعروض حصرية وتجارب تسوق متنوعة.

وتتيح الخدمة للمتعاملين استخدام عنوانهم المخصص لدى «إيميريتس ديليفرز» في المملكة المتحدة عند التسوق من «بيستر فيلج»، في ما يتولى فريق التسوق الشخصي في «القرية» تجهيز الطلبات قبل تسليمها إلى «إيميريتس ديليفرز»، التي تدير بدورها مراحل الشحن كافة من المملكة المتحدة حتى وصول المشتريات إلى العميل في دولة الإمارات.

وتشمل الخدمة: تجميع الطرود، وإنجاز إجراءات التخليص الجمركي، والتوصيل إلى باب المنزل، في ما تتيح منصة «جناحي» للمتعاملين، متابعة شحناتهم في مختلف مراحلها، والاستفادة من تخزين مجاني لمدة تصل إلى 30 يوماً، وتجميع مشتريات عدة في شحنة واحدة، إلى جانب اختيار الوقت المناسب لإرسالها إلى الإمارات.

ويمكن للمتعاملين التسجيل مجاناً في «إيميريتس ديليفرز»، للحصول على عنوان توصيل خاص بهم في المملكة المتحدة، واستخدامه عند الشراء من «بيستر فيلج»، سواء أثناء زيارتهم للقرية، أو عند التسوق عن بُعد من خلال فريق التسوق الشخصي.

يذكر أنه ومنذ إطلاقها في دولة الإمارات عام 2019، تعتمد «إيميريتس ديليفرز» على شبكة «طيران الإمارات» العالمية وكثافة رحلاتها وخبرات «شركة الإمارات للشحن الجوي»، لتسهيل وصول المتعاملين إلى مشترياتهم من عدد من الأسواق العالمية الرئيسية، بما فيها المملكة المتحدة والولايات المتحدة.