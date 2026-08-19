«أبوظبي الإسلامي» يوفر تمويلاً بـ133 مليون درهم لـ«بلاكساند»

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن توفير تسهيلات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني (نحو 133 مليون درهم)، لمدة خمس سنوات، لشركة «بلاكساند»، بهدف تمويل مستودع لوجستي في مدينة غلاسكو باسكتلندا.

وتعد هذه الصفقة ثالث اتفاقية تمويل يبرمها المصرف مع شركة الاستثمار التي تتخذ من البحرين مقراً لها، بما يعكس متانة العلاقة بين الجانبين وثقتهما بمرونة قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة المتحدة.

وتُستخدم التسهيلات لإعادة تمويل مستودع لوجستي تبلغ مساحته 620.09 ألف قدم مربعة، ويشكل مركزاً إقليمياً لتوزيع السلع لصالح سلسلة متاجر «موريسونز»، إحدى كبرى سلاسل متاجر التجزئة في المملكة المتحدة.

وتشغل «موريسونز» المرفق منذ أكثر من 30 عاماً، ويؤدي دوراً رئيسياً في تزويد 62 متجراً تابعاً للسلسلة في مختلف أنحاء اسكتلندا.

وتنسجم معايير الاستدامة التي يتمتع بها المرفق مع استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي لتمويل الأصول العقارية عالية الجودة، بما يدعم خلق قيمة طويلة الأجل ويعزز الاستثمار المسؤول.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي في المملكة المتحدة، بول مايسفيلد: «يعكس إتمام ثالث صفقة تمويل مع شركة بلاكساند قوة العلاقة التي تجمعنا والثقة المتواصلة التي يوليها لنا شركاؤنا. ونركز في مصرف أبوظبي الإسلامي على توفير حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تدعم أهداف المستثمرين، مع الالتزام بتمويل أصول عالية الجودة تتمتع بأسس قوية وقدرة على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل».

وأضاف الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة «بلاكساند»، أحمد مطر: «يمثل هذا التمويل خطوة جديدة في مسيرة شراكتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي، ويعكس الثقة في قدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا الاستثمارية بكفاءة وانضباط».

وأضاف أن الاستثمار يأتي انسجاماً مع النهج طويل الأجل للشركة في بناء محفظة من الأصول العقارية عالية الجودة والمدرة للدخل، والتي تتميز بمستأجرين ذوي ملاءة مالية قوية وتدفقات نقدية مستقرة وآفاق نمو مجزية.