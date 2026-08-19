موانئ دبي تنقل 5 آلاف طن من الأرز دعما لغير القادرين بأفريقيا

نقلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 5 آلاف طن متري من الأرز، لدعم عمليات الاستجابة الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، ومساندة المجتمعات الأكثر احتياجاً التي تواجه انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

وتأتي الشحنات في إطار التعاون بين الجانبين لتعزيز سلاسل الإمداد الإنسانية وتحسين وصول الإمدادات الغذائية الأساسية إلى المجتمعات الأشد احتياجاً.

ونُقلت الشحنات عبر وحدة «حلول الشحن» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، المعروفة سابقاً باسم «يونيفيدر»، من محطة «دي بي ورلد» في موندرا بالهند إلى ميناء دار السلام في تنزانيا، لدعم برامج المساعدات الغذائية الطارئة التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي للمجتمعات الأكثر ضعفاً التي تواجه انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

ومن دار السلام، نقل برنامج الأغذية العالمي الشحنات براً عبر شبكته اللوجستية الإقليمية إلى عملياته الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.

وتشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من أكبر أزمات الجوع في العالم نتيجة النزاعات والنزوح، فيما يواجه أكثر من 27 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

كما تواجه بوروندي ضغوطاً إنسانية متزايدة في أعقاب وصول عائلات فرت من انعدام الأمن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وستسهم هذه الشحنات في مواصلة عمليات برنامج الأغذية العالمي المنقذة للحياة، وتمكينه من تقديم مساعدات غذائية لأكثر من 14 ألفاً و200 شخص إضافي لمدة شهر واحد.

وتساعد مجموعة موانئ دبي العالمية برنامج الأغذية العالمي على توسيع نطاق عملياته الإنسانية وتعزيز كفاءتها من خلال تقديم دعم لوجستي عيني، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية عالمياً بالتزامن مع اشتداد قيود التمويل.

وفي إطار هذه الشراكة، تستفيد وحدة «حلول الشحن» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية من شبكتها المتنامية وأسطولها المرن لتعزيز قدرة برنامج الأغذية العالمي على الوصول إلى الإمدادات الأساسية اللازمة للمجتمعات الأشد احتياجاً.

وتشغّل وحدة «حلول الشحن» أسطولاً يضم أكثر من 100 سفينة حاويات تربط أكثر من 200 ميناء، من خلال حلول الشحن الساحلي والبحري قصير المدى وخدمات إعادة الشحن، مع تنفيذ أكثر من 16 ألف زيارة للموانئ سنوياً.

وإلى جانب الاستجابة لحالات الطوارئ، تعمل مجموعة موانئ دبي العالمية على بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة، بما يعزز الاستعداد لمواجهة الكوارث، ويرسخ القدرات اللوجستية الإقليمية، ويدعم جهود التعافي على المدى الطويل.

وقال الرئيس التنفيذي العالمي للعمليات في الخدمات البحرية بمجموعة موانئ دبي العالمية، غانيش راج: «نؤدي في مجموعة موانئ دبي العالمية دوراً حيوياً يضمن استمرار حركة الإمدادات الأساسية في الأوقات التي تشتد فيها الحاجة إليها. ونفخر بدعم العمل المنقذ للحياة الذي يضطلع به برنامج الأغذية العالمي، من خلال شبكة «حلول الشحن» التابعة لنا لنقل 5 آلاف طن متري من الأرز إلى شرق أفريقيا. وتبرهن هذه الشراكة على ما يمكن تحقيقه عندما تجتمع الخبرات الإنسانية والقدرات العالمية في مجال سلاسل الإمداد والتوريد لتحقيق هدف مشترك».

وأضافت نائب الرئيس الأول للاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية، أيلا باجوا: «تمتلك التجارة قدرة على تحسين حياة الناس، لا سيما عندما يتم تسخير شبكات الخدمات اللوجستية العالمية لدعم المجتمعات التي تواجه تحديات جسيمة. ومن خلال تعاوننا مع برنامج الأغذية العالمي، نوظف خبراتنا وبنيتنا التحتية للمساعدة في ضمان وصول الإمدادات الغذائية الحيوية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها».

وقال مدير سلاسل الإمداد في برنامج الأغذية العالمي، أليكس ماريانيلي: «في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية في تجاوز الموارد المتاحة، تكتسب مثل هذه الشراكات أهمية بالغة لضمان وصول المساعدات الغذائية المنقذة للحياة إلى المجتمعات التي تواجه الجوع».