اتفاقية لتعزيز الحضور الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع منصة «ترينديول» العالمية، المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي من تعزيز حضورها الرقمي، والاستفادة من فرص النمو في التجارة الإلكترونية، وتسهل هذه الاتفاقية استفادة شبكة أعضاء غرف دبي من البنية التحتية الرقمية لـ«ترينديول» وخبراتها الواسعة في مجال التجارة الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل انضمام الشركات المحلية إلى المنصة، وتوفير الدعم والتدريب اللازمين.

وبموجب المذكرة، ستحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في غرف دبي على مجموعة مزايا حصرية لدعم انضمامها إلى منصة «ترينديول»، وتعزيز نمو أعمالها، وتشمل المزايا خصماً بنسبة 40% على رسوم العمولة الأولية خلال الأشهر الثلاثة الأولى، أي ضعف الخصم الاعتيادي البالغ 20% المتاح لجميع البائعين، مع تمديد فترة الاستفادة من الخصم لشهر إضافي، مقارنة بالفترة المعتادة البالغة شهرين، وتتضمن مذكرة التفاهم أيضاً برنامجاً تدريبياً مدروساً يهدف إلى تزويد البائعين بالمهارات اللازمة لتحقيق نمو مستدام على المنصة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، خالد الجروان: «سيسهم التعاون مع (ترينديول) في مساعدة الشركات على توسيع حضورها في مجال التجارة الإلكترونية، وتطوير قدراتها، والاستفادة من فرص جديدة للنمو، ومن خلال توفير الوصول إلى المنصات المتخصصة والتدريب والدعم المطلوب، نواصل تعزيز مقومات بيئة الأعمال التي تحفز القطاع الخاص على التوسع وتحقيق النجاح المستدام». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«ترينديول» في منطقة الخليج، محمد الأنصاري: «تعكس شراكتنا مع غرف دبي التزامنا الدائم بدعم الشركات وتمكينها من الاستفادة من الفرص المتاحة خلال المراحل الحاسمة من مسيرة نموها».