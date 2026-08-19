«سياحة أبوظبي» تطلق «جوائز تجربة الزوّار»

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي النسخة الأولى من «جوائز تجربة الزوّار»، وهي مبادرة سنوية تهدف إلى ترسيخ ثقافة التميّز والابتكار، والارتقاء المستمر بمعايير تجربة الزائر في مختلف أنحاء الإمارة، من خلال تكريم المؤسسات والعاملين في الصفوف الأمامية، الذين يسهمون في تقديم تجارب استثنائية تعكس جودة الخدمات والضيافة التي تتميّز بها أبوظبي.

وقال مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، صالح محمد الجزيري، إن «(جوائز تجربة الزوّار) لا تقتصر على تكريم الإنجازات، بل تُشكّل منصة استراتيجية لتحفيز المؤسسات والعاملين على تبنّي أفضل الممارسات، وتطوير تجارب أكثر شمولاً وسهولة وتميّزاً، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً تقدم تجارب استثنائية تلهم الزوّار، وتترك أثراً مستداماً في مختلف مراحل رحلتهم»، وتضم الجائزة مسارين رئيسين، هما: «جوائز الأعمال» التي تكرّم المؤسسات التي تحقق مستويات رائدة في مختلف جوانب تجربة الزائر، و«جوائز الصفوف الأمامية» التي تحتفي بالأفراد الذين يُجسّدون التميّز في تقديم الخدمات وصناعة التجارب الاستثنائية للزوّار بصورة يومية، ومن المقرر الإعلان عن 24 فائزاً خلال حفل تكريم يُقام في وقت لاحق من العام.