1528 شركة عالمية تؤكد مشاركتها في «الشرق الأوسط للطاقة»

أعلن «معرض الشرق الأوسط للطاقة» إطلاق المخطط الكامل لأرضية المعرض في نسخته الـ50، مع تأكيد مشاركة 1528 شركة عالمية في قطاع الطاقة كجهات عارضة، لافتاً إلى أن المعرض يقام، خلال الفترة من الأول إلى الثالث من سبتمبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتضم نسخة العام الجاري شركات عالمية بارزة، إلى جانب جهات مصنّعة تُمثّل مختلف قطاعات منظومة الطاقة، فيما تعكس هذه المشاركة الشاملة مختلف مكونات قطاع الطاقة، بدءاً من نقل وتوزيع الطاقة وتخزينها، وصولاً إلى الحلول الذكية والطاقة الاحتياطية ومصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في توفير منظومة متكاملة من المنتجات والحلول المعروضة في أرضية المعرض.

كما تأكد أن المشترين المشاركين ضمن «نادي الطاقة» في المعرض، يُمثّلون مشاريع طاقة قيد التنفيذ بقيمة تتجاوز 98 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، في مؤشر إلى مستويات قياسية من القوة الشرائية التي يشهدها معرض الشرق الأوسط للطاقة على مدى تاريخه الممتد لـ50 عاماً.

وتدعم المعرض خمسة مؤتمرات متخصصة يشارك فيها 250 متحدثاً، لمناقشة أبرز الموضوعات التي تُشكّل مستقبل قطاع الطاقة اليوم، بما في ذلك توليد الطاقة، وشبكات الكهرباء، وتخزين الطاقة، وكفاءة الطاقة، إلى جانب الطلب المتنامي على الطاقة، الناتج عن مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة، مارك رينغ: «بعد مرور 50 عاماً، لايزال معرض الشرق الأوسط للطاقة أكبر تجمع لقطاع الطاقة في المنطقة، فيما يعكس المخطط الذي نطلقه اليوم، اختيار 1528 شركة، المشاركة في دبي خلال سبتمبر المقبل، ومن الواضح أن القطاع قد حسم خياره».

وفي تعليقها على نسخة عام 2026 من معرض الشرق الأوسط للطاقة، قالت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي: «في الوقت الذي تواصل الإمارة مسيرتها نحو تحقيق هدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة المتمثّل في إنتاج 100% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، يوفر معرض الشرق الأوسط للطاقة منصة تجمع قطاع الطاقة العالمي لتبادل المعرفة والابتكار وبناء الشراكات، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع منظمي المعرض والترحيب بالعارضين والمتحدثين والزوار من مختلف أنحاء العالم».

وبحسب المعرض، فقد سجل أكثر من 30 ألف زائر مشاركتهم في دورة سبتمبر 2026.