«فلاي دبي» تنظم يوماً مفتوحاً لتوظيف الكوادر المواطنة

نظمت «فلاي دبي» يوماً مفتوحاً لتوظيف الكفاءات الوطنية الإماراتية، بحضور ومشاركة المئات من المواطنين الذين ابدوا اهتماماً كبيراً بفاعليات اليوم المفتوح بمقرها الرئيس في دبي، بينما عكس الحضور الكبير اهتماماً كبيراً بالفرص الوظيفية المتنوعة المتاحة لدى الناقلة.

وأفادت «فلاي دبي» بأن الحدث جمع طلاباً وخريجين ومهنيين إماراتيين طموحين حرصوا على الاطلاع على مزيد من فرص العمل في قطاع الطيران، إضافة إلى برامج التدريب والتطوير المتخصصة التي توفرها «فلاي دبي»، كما أتيحت للحضور فرصة لقاء فرق التوظيف وتطوير المواهب في الشركة، واستكشاف مجموعة واسعة من المسارات والمهن الوظيفية، بما في ذلك برنامج التدريب المهني للمهندسين وبرنامج مرحّلي الرحلات، وبرامج تدريب الطيارين التي تشمل برنامجَي الطيار المبتدئ والمساعد الثاني، وبرامج الخريجين الوطنيين الإماراتيين، إضافة إلى فرص أخرى في مختلف وظائف الشركة التشغيلية والإدارية.

وأكدت «فلاي دبي» أن هذا الإقبال الكبير يعكس الاهتمام المتزايد بين المواطنين الإماراتيين ببناء مسيرة مهنية طويلة الأمد في قطاع الطيران، ودعم التطور المستمر لأحد أهم القطاعات وأكثرها حيوية في دولة الإمارات.

وقال نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في «فلاي دبي»، ناصر بن خرباش: «نحن سعداء بالإقبال الكبير والآراء الإيجابية التي تلقيناها في يوم التوظيف المفتوح للمواطنين الإماراتيين، إن استقبال أكثر من 500 مواطن إماراتي مهتمين باستكشاف فرص العمل في (فلاي دبي)، يُظهر حماسة وطموح كوادرنا الوطنية ورغبتهم في أن يكونوا جزءاً من مستقبل قطاع الطيران في دولة الإمارات».

وأضاف: «يعد تطوير كوادرنا الوطنية أولوية قصوى مع استمرار نمو (فلاي دبي) كناقلة وطنية، ونحن ملتزمون بتوفير مسارات وظيفية هادفة، مدعومة ببرامج تدريب وتطوير منظمة تُمكّن المواطنين الإماراتيين من بناء مسيرة مهنية ناجحة وطويلة الأمد في مختلف أقسام ودوائر الناقلة. نتطلع إلى الترحيب بمزيد من الكفاءات الإماراتية في (فلاي دبي)، ودورهم المهم في دعم نمونا المستقبلي».

وأكدت «فلاي دبي» أنه مع استمرارها في توسيع أسطولها وشبكتها وعملياتها، فإنها تستثمر بشكل كبير في قدراتها الداخلية، وفي بناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية الماهرة، لافتة إلى أن هذه الاستثمارات تسهم في خلق فرص وظيفية طويلة الأمد في مجالات عمليات الطيران، والهندسة والصيانة، وعمليات المطارات، والعمليات التجارية، والتكنولوجيا، والمالية، والموارد البشرية، وغيرها من الوظائف الإدارية.

وتُشغّل «فلاي دبي» حالياً أسطولاً من 97 طائرة من طراز «بوينغ 737»، ولديها طلبات شراء لأكثر من 300 طائرة أخرى يتوقع أن تتسلمها خلال العقد المقبل، ويعمل لدى الشركة نحو 7000 موظف، من بينهم 2000 طيار ومهندس.