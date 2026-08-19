«الإمارات للسحب» يحقق أعلى أداء إنتاجي

أعلن مصنع الإمارات للسحب، التابع بالكامل لشركة دبي للاستثمار، المتخصص في مقاطع الألمنيوم المستخدمة في الاحتياجات المعمارية والهندسية والصناعية، تحقيق أعلى أداء إنتاجي خلال النصف الأول من عام 2026، منذ أكثر من 10 سنوات.

وأوضح المصنع أنه سجل، في النصف الأول، أعلى حجم إنتاج شهري له خلال العقد الماضي، بإنتاج بلغ 1500 طن متري في شهر واحد، وسجل أعلى مستوى من المبيعات للنصف الأول خلال السنوات الـ10 الماضية، إذ ارتفعت أحجام الإنتاج والمبيعات بنسبة 24%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، كما شهد مصنع الإمارات للسحب نمواً في حجم الطلبيات من الأسواق المحلية وأسواق التصدير.