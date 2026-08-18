غرفة رأس الخيمة تطلق مبادرة "سفير رأس الخيمة" لتعزيز السياحة والاستثمار بالإمارة

أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة مبادرة "سفير رأس الخيمة"، إحدى المبادرات الاستراتيجية المدرجة ضمن مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030، التي تهدف لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار والسياحة، عبر تمكين المواطنين والمقيمين بالدولة من أداء دور فاعل في الترويج للإمارة، والاستفادة من علاقاتهم الاجتماعية بدعوة الأقارب والأصدقاء المقيمين خارج الدولة لاستقطابهم من مختلف دول العالم، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية.

من جهته أعلن مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، الدكتور راشد خلفان النعيمي، عن إطلاق مبادرة RAK Ambassador "سفير رأس الخيمة "، والتي تُعد أول مبادرة من نوعها على مستوى الامارة، وتهدف الى إثراء التجارب السياحية والاستثمارية، وتعزيز تنوعها، وزيادة جاذبية الإمارة أمام الزوار والمستثمرين، مشيراً الى أن المبادرة تعتمد على إشراك المواطنين والمقيمين بالدولة كسفراء للترويج لإمارة رأس الخيمة، من خلال دعوة أقاربهم وأصدقائهم المقيمين خارج الدولة لزيارتها خلال فترة الحملة، حيث يستفيد كل من المُضيف والضيف بمجموعة متنوعة من المزايا والمكافآت الحصرية عند استيفاء متطلبات المبادرة، لافتاً الى أن الحملة ستنطلق خلال الفترة من 19أغسطس الجاري وحتى 31 أكتوبر 2026، فيما سيتم التسجيل عبر هذا الموقع الالكتروني https://rakchamber.ae/rakambassador.

وأوضح أن التسجيل متاح لكافة المواطنين والمقيمين بالدولة، ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً، على أن يقوم المُضيف بتسجيل بيانات الضيف الذي سيرشحه قبل وصوله إلى الدولة، شريطة أن يكون الزائر قادماً من خارج دولة الإمارات بتأشيرة سياحية أو بتأشيرة عند الوصول، لافتاً الى أنه سيُسمح لكل مواطن ومقيم بترشيح أكثر من زائر.

وتشمل المزايا والمكافأت المقدمة للمُضيف والضيف مجموعة واسعة من الجوائز والحوافز من أبرزها :

• إقامة فندقية بخصومات عالية.

• تذاكر لدخول أبرز المعالم السياحية بالامارة.

• خصومات على المطاعم والمقاهي.

• عروض قيمة على الأنشطة البحرية ورحلات السفاري.

• مزايا وخصومات هائلة على تأجير السيارات الفاخرة.

• عروض تسوق حصرية في المنار مول.

وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي أن مبادرة “RAK Ambassador” تجسد نموذجاً متقدماً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعكس إيمان الغرفة وقناعتها بأهمية إشراك المجتمع في دعم التنمية الاقتصادية، من خلال تعزيز الحركة السياحية وزيادة إنفاق الزوار ودعم القطاعات الفندقية والتجارية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والاستثمار والسياحة.