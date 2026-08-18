«السياحة البريطانية» تتوقع 321 ألف زيارة من الإمارات وإنفاق 3 مليارات درهم في 2026

توقعت هيئة السياحة البريطانية «فيزيت بريتن» أن تسجل حركة السفر من الإمارات إلى بريطانيا، خلال العام الجاري 2026، نحو 321 ألف زيارة، بإجمالي إنفاق متوقع للزوار يبلغ نحو 604 ملايين جنيه إسترليني (2.996 مليار درهم)، وذلك وفق بيانات حديثة شاركتها الهيئة مع «الإمارات اليوم».

وكشفت الهيئة عن بيانات تصاريح السفر الإلكترونية للمواطنين الإماراتيين، التي وصلت إلى 151 ألفاً و773 تصريحاً، خلال الفترة من 2024 إلى الربع الأول من العام الجاري، فيما سجل الإماراتيون، خلال عام 2024، نحو 142 ألف زيارة، أنفقوا فيها ما مجموعه 329 مليون جنيه إسترليني (نحو 1.63 مليار درهم).

إلى ذلك، كشفت بيانات «فيزا» عن ارتفاع متوسط الإنفاق في الرحلة الواحدة للزيارة الواحدة إلى 1026 جنيهاً إسترلينياً (5090 درهماً) خلال عام 2025.

وفي مؤشر آخر على حركة السفر بين السوقين، تشير أحدث بيانات السعة الجوية المجدولة التي شاركتها هيئة السياحة البريطانية إلى استمرار قوة الربط الجوي بين السوقين، حيث تبلغ السعة الأسبوعية للمقاعد من الإمارات إلى المملكة المتحدة نحو 79 ألفاً و800 مقعد في عام 2026.

توقعات 2026

وتفصيلاً، توقعت هيئة السياحة البريطانية «فيزيت بريتن» أن تسجل حركة السفر من الإمارات إلى بريطانيا، خلال العام الجاري 2026، نحو 321 ألف زيارة، بإجمالي إنفاق متوقع للزوار يبلغ نحو 604 ملايين جنيه إسترليني (2.996 مليار درهم)، وذلك وفق بيانات حديثة شاركتها الهيئة مع «الإمارات اليوم».

وذكرت «فيزيت بريتن» أن زيارة الأصدقاء والأقارب استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي إنفاق الزوار، بنسبة بلغت 37%، تلاها الإنفاق على العطلات والترفيه بنسبة 34%، مقابل 14% للأعمال والتجارة، و15% للدراسة حيث توزعت على الأغراض التعليمية والزيارات المتنوعة.

إحصاءات 2024

وبحسب بيانات «آي بي إس»، المسح الدولي للمسافرين من مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة لعام 2024، فقد سجل الإماراتيون خلال عام 2024 نحو 142 ألف زيارة إلى بريطانيا، وأنفقوا ما مجموعه 329 مليون جنيه إسترليني (نحو 1.63 مليار درهم).

ويمثل هذا الرقم أحد المؤشرات الأساسية على حجم حركة السفر الإماراتية إلى بريطانيا، فيما تقدم البيانات الأخرى التي شاركتها هيئة السياحة البريطانية صورة أحدث عن اتجاهات الإنفاق والزيارات خلال عام 2025 وبداية 2026.

بيانات «فيزا»

وأوضحت هيئة السياحة البريطانية أن بيانات الإنفاق والزيارات الخاصة ببطاقات «فيزا» الائتمانية، وكذلك أرقام توقعاتها، تستند إلى بيانات على مستوى سوق الإمارات، وليس إلى بيانات خاصة بالجنسية.

وأظهرت بيانات شركة «فيزا» لعام 2026، أن إنفاق حاملي بطاقات «فيزا» من الإمارات في بريطانيا ارتفع بنسبة 11% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024. كما واصل الإنفاق ارتفاعه في بداية العام الجاري 2026، إذ سجل نمواً بنسبة 3% في الربع الأول منه مقارنة بالربع الأول من عام 2025.

وبالتوازي مع ارتفاع الإنفاق، ازدادت الزيارات المسجلة لحاملي بطاقات «فيزا» من الإمارات إلى بريطانيا بنسبة 8% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.

كما ارتفعت الزيارات إلى بريطانيا في الربع الأول من العام الجاري 2026 بنسبة 1% مقارنة بالربع الأول من عام 2025.

وكشفت بيانات «فيزا» كذلك عن ارتفاع متوسط الإنفاق في الرحلة الواحدة، إذ بلغ متوسط إنفاق حاملي بطاقات «فيزا» من دولة الإمارات في الرحلة الواحدة في بريطانيا 1026 جنيهاً إسترلينياً (5090 درهماً) خلال عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1% مقارنة بعام 2024.

وبلغ متوسط الإنفاق في الرحلة الواحدة في الربع الأول من عام 2026 نحو 871 جنيهاً إسترلينياً (4321 درهماً)، بزيادة بلغت 3% مقارنة بالربع الأول من عام 2025.

وبذلك تعكس البيانات نمواً في إجمالي الإنفاق خلال عام 2025، واستمراراً في نمو الإنفاق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2026.

تصاريح السفر

وإلى جانب بيانات مكتب الإحصاء الوطني، وشركة «فيزا» العالمية، كشفت هيئة السياحة البريطانية عن بيانات تصاريح السفر الإلكترونية للمواطنين الإماراتيين حتى الربع الأول من العام الجاري، لافتة إلى أنها توفر مؤشراً على أنماط السفر بين المواطنين الإماراتيين.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد التصاريح الصادرة لا تعكس بالضبط عدد الزيارات التي تمت فعلياً إلى المملكة المتحدة، حيث يبلغ تصريح السفر الإلكتروني للمواطنين الإماراتيين إلى المملكة المتحدة سنتين من تاريخ الإصدار، أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر أيهما أقرب، مع السماح بزيارات متعددة لمدة تصل إلى ستة أشهر لكل زيارة.

وتظهر البيانات عدد التصاريح الصادرة للمواطنين الإماراتيين وفقاً لكل ربع سنوي، وذلك حتى الربع الأول من عام 2026، فيما جاء الربع الثالث من عام 2024 الأعلى من حيث عدد التصاريح الصادرة بـ25 ألفاً و796 تصريحاً، فيما جاء الربع الرابع في المرتبة الثانية مسجلاً 23 ألفاً و959 تصريحاً. وسجل الربع الثالث من عام 2025 أعلى عدد خلال العام، بواقع 21 ألفاً و363 تصريحاً، يليه الربع الرابع بـ20 ألفاً و662 تصريحاً.

ووصل إجمالي عدد تصاريح السفر الإلكترونية للمواطنين الإمارات خلال عام 2025 وحتى الربع الأول من العام الجاري 72 ألفاً و832 تصريحاً، فيما بلغ إجمالي عدد التصاريح خلال عامي 2024 و2025 والربع الأول من العام الجاري 151 ألفاً و773 تصريحاً.

السعة الجوية

وفي مؤشر آخر على حركة السفر بين السوقين، تشير أحدث بيانات السعة الجوية المجدولة التي شاركتها هيئة السياحة البريطانية إلى استمرار قوة الربط الجوي بين السوقين، حيث تبلغ السعة الأسبوعية للمقاعد من الإمارات إلى المملكة المتحدة نحو 79 ألفاً و800 مقعد في عام 2026، مقارنة بـ90 ألفاً و600 مقعد في 2025. كما يبلغ متوسط الرحلات المجدولة أسبوعياً 190 رحلة في 2026.

وقال مدير «فيزيت بريتن»، لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند: غاري روبسون: «تُعد الإمارات من أهم أسواق الزوار الوافدين إلى المملكة المتحدة، وتشير توقعاتنا الحالية إلى استقبال المملكة المتحدة 321 ألف زيارة من الإمارات العام الجاري، مع إنفاق يُقدّر بنحو 604 ملايين جنيه إسترليني خلال هذه الرحلات».

وأضاف: «تواصل (فيزيت بريتن) العمل مع شركائها في قطاعي السفر والطيران لإلهام الزوار من الإمارات لاكتشاف المزيد من الوجهات البريطانية خارج لندن، وإطالة مدة إقامتهم، والسفر على مدار العام. فمن الثقافة والتراث العالميين إلى التجارب الفاخرة والتسوّق والطبيعة الخلابة والمدن النابضة بالحياة، إلى جانب الربط الجوي القوي مع المطارات الإقليمية، تقدّم بريطانيا لزوار الإمارات مجموعة استثنائية ومتنوّعة من التجارب».