أحمد بن سعيد: نتائج «دييز» تعكس قوة نموذجها الاقتصادي وتنامي ثقة الشركات

واصلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، تعزيز زخم النمو في منظومتها الاقتصادية، خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بارتفاع الطلب على مناطقها الاقتصادية، وتوسع قاعدة الشركات والموظفين، ونمو نشاطها الاستثماري في الشركات الناشئة، بما يعكس قوة نموذجها المتكامل وقدرته على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.

وسجلت المناطق الاقتصادية الثلاث التابعة لـ«دييز»، التي تشمل: المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، و«دبي كوميرسيتي»، معدل إشغال بلغ 96%، خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر إلى استمرار الطلب على المساحات والبنية التحتية والخدمات التي توفرها المنظومة المتكاملة للسلطة.

كما ارتفع عدد الشركات العاملة ضمن مناطق «دييز» بنسبة 13%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بينما ارتفع عدد الموظفين العاملين فيها بنسبة 24%، ويعكس نمو عدد الموظفين بوتيرة تفوق نمو عدد الشركات توسعاً في حجم أعمال الشركات القائمة وارتفاع احتياجاتها التشغيلية، بما يؤكد دور «دييز» في توفير بيئة داعمة للنمو، وليس فقط لتأسيس الأعمال.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، أن «النتائج التي حققتها (دييز)، خلال النصف الأول من عام 2026، تعكس قوة نموذجها الاقتصادي وقدرته على مواصلة النمو في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كما تؤكد تنامي ثقة الشركات والمستثمرين بدبي، باعتبارها وجهة عالمية توفر بيئة تنافسية ومحفزة للنمو والتوسع والوصول إلى أسواق وفرص جديدة»، وأضاف سموه: «النمو المستمر في قاعدة الشركات والموظفين، إلى جانب قوة النشاط الاستثماري، يعكسان قدرة منظومة دبي الاقتصادية على خلق فرص جديدة، واستقطاب استثمارات نوعية، ويؤكد أهمية الدور الذي تقوم به (دييز) في دعم تنافسية الإمارة، وتعزيز جاذبيتها للشركات العالمية والمستثمرين».

وتابع سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تعزز تنافسية دبي، وتدعم نمو قطاعاتها الحيوية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، الدكتور محمد الزرعوني: «يعكس الأداء الذي حققته (دييز) خلال النصف الأول من العام نجاح نهجنا في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تستجيب لتطلعات مجتمع الأعمال، وتدعم الشركات في مختلف مراحل نموها، من التأسيس والتوسع، وصولاً إلى الاستثمار والابتكار».

وأضاف: «يؤكد وصول معدل الإشغال إلى 96%، إلى جانب النمو القوي في أعداد الشركات والموظفين، تنامي الطلب والثقة بمناطقنا الاقتصادية وقدرتها على توفير بيئة أعمال متقدمة ومرنة، قادرة على مواكبة احتياجات الشركات المتغيرة».

وقال الزرعوني: «نركز في المرحلة المقبلة على تعزيز تنافسية منظومتنا، من خلال تطوير الخدمات والممكنات المؤسسية، وتسريع التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة العمليات ويحسن تجربة المتعاملين، ويعزز جاهزية مناطقنا لاستقطاب الشركات والاستثمارات النوعية في القطاعات المستقبلية».

وبحسب «دييز» فقد شهدت واحة دبي للسيليكون، خلال النصف الأول من العام، إطلاق عدد من المشروعات التوسعية الاستراتيجية، بما يعزز مكانتها إحدى ركائز منظومة الاقتصاد المعرفي والابتكار في دبي. وتشمل خطة التوسع مشروعين رئيسين هما «ديستريكت آي أو»، و«بلوك 14»، حيث يهدف «ديستريكت آي أو»، باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم، إلى توفير بنية تحتية متقدمة تدعم تطوير تقنيات المستقبل وتعزز منظومة البحث والتطوير والابتكار، بينما تشمل المرحلة الأولى من مشروع «بلوك 14» تطوير بيئة متكاملة للأعمال والسكن والتجزئة، باستثمارات تبلغ 1.8 مليار درهم.

وعلى صعيد الاستثمار، واصلت «أوراسيا كابيتال»، الذراع الاستثمارية لـ«دييز»، تعزيز حضورها في منظومة رأس المال الجريء في دولة الإمارات والمنطقة، مؤكدة دورها في دعم الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية.

ووفق تصنيف المستثمرين الأكثر نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا لعام 2026، الصادر عن منصة بيانات رأس المال الجريء «ماجنيت» للنصف الأول من العام، تصدرت «أوراسيا كابيتال» قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً في دولة الإمارات من حيث عدد الصفقات للعام الثالث على التوالي، كما تصدرت قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً في المراحل المبكرة على مستوى الدولة. وحلت كذلك في المركز الثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن القائمتين.

وخلال النصف الأول من عام 2026، استثمرت «أوراسيا كابيتال» في 15 شركة ناشئة، بما في ذلك شركات متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليرتفع عدد الاستثمارات الجديدة بنسبة 25%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وتعكس هذه الاستثمارات توجه «دييز» نحو دعم قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعزيز موقع دبي بيئة جاذبة للشركات الناشئة والمستثمرين، وربط الشركات الواعدة بالأسواق ورأس المال والفرص التي توفرها منظومة دبي الاقتصادية، ومن بين الاستثمارات الجديدة شركة «تقييم»، وهي منصة متخصصة في التكنولوجيا العقارية توفر حلولاً لضمان الإيجارات، حيث قادت مجموعة «دوبيزل» جولة الاستثمار، وستتولى دوراً استراتيجياً في توزيع الحل في مختلف أنحاء الدولة.

كما شملت الاستثمارات شركة «ريفورا»، المتخصصة في حلول التجارة الإلكترونية القائمة على الذكاء الاصطناعي، والموجهة إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

من جهة أخرى، واصل برنامج «ساندبوكس»، التابع لـ«أوراسيا كابيتال»، دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مع إطلاق الدورة الثامنة من البرنامج واستقبال 771 طلباً للمشاركة.

الشركات الناشئة والابتكار

واصل مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، التابع لـ«دييز»، خلال النصف الأول من عام 2026، تعزيز دوره منظومة داعمة للشركات الناشئة والابتكار، حيث ارتفع عدد تسجيلات الشركات الجديدة بنسبة 57%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بينما نما عدد الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بنسبة 95%.