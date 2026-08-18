«موانئ دبي» تنجز مرحلة مهمة من تحديث ميناء طرطوس السوري باستثمار 800 مليون دولار

أنجزت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، مرحلة مهمة من برنامج استثمارها البالغ 800 مليون دولار لتحديث ميناء طرطوس السوري، مع استلام ثلاث رافعات متنقلة من شأنها دعم البنية التحتية للتجارة السورية ومسيرة التعافي الاقتصادي، ومن المتوقع أن تعزز الرافعات الثلاث الطاقة الاستيعابية لمناولة الشحن في الميناء بنسبة 40%، بما يتيح تسريع عمليات مناولة السفن وتقليل أوقات الانتظار وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة مناولة الحاويات والشحنات السائبة.

ويهدف الاستثمار إلى دعم البنية التحتية للتجارة في سورية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، ووضع أسس لنمو اقتصادي طويل الأمد.

ويمثل تسليم الرافعات خطوة جوهرية في تنفيذ اتفاقية الامتياز المبرمة لمدة 30 عاماً لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس، وسيشمل البرنامج الاستثماري خلال السنوات المقبلة أعمال تجريف لتعميق مياه البحر، بما يسمح باستيعاب سفن أكبر حجماً، وتجديد جدران الأرصفة، وتركيب تجهيزات إضافية لمناولة الشحن، واستخدام التقنيات الرقمية، إلى جانب التطوير المستمر لمهارات الموظفين المحليين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية في طرطوس، فهد البنا: «تمثل هذه المرحلة أكثر من مجرد تسليم تجهيزات جديدة، فهي تعكس التزامنا طويل الأمد بدعم تعافي الاقتصاد السوري، من خلال إعادة بناء البنية التحتية التجارية. فالميناء المتطور يسهم في خفض تكاليف إنجاز الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتوفير وظائف تتطلب مهارات مهنية».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لمصر وبلاد الشام في مجموعة موانئ دبي العالمية، محمد شهاب: «من موقعه على ساحل البحر الأبيض المتوسط، يمثل ميناء طرطوس بوابة استراتيجية تربط سورية بالأسواق المجاورة، بما فيها العراق والأردن ولبنان وتركيا، وتدعم التجارة عبر شرق البحر الأبيض المتوسط والخليج وأوروبا وشمال إفريقيا».

وأضاف: «يهدف استثمارنا إلى زيادة الكفاءة وتقليل اختناقات سلاسل التوريد وتعزيز الربط التجاري، بما يوفر للشركات وصولاً أكثر موثوقية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويدعم النمو والتنافسية في مجالات التصنيع والزراعة والتجارة».

وتشمل المرحلة التالية من برنامج التحديث تجهيزات إضافية لمناولة الشحن، مثل الرافعات الشوكية ورافعات التخزين، في وقت لاحق من العام الجاري، تليها تسع رافعات متنقلة إضافية للأحمال الخفيفة خلال عام 2027 وأوائل عام 2028. ومن المقرر استلام رافعة رصيف جديدة في عام 2028.

ومع تركيب التجهيزات الجديدة، ستبدأ مجموعة موانئ دبي العالمية قريباً أعمال تجريف لتعميق الميناء، في حين يُتوقع الانتهاء من تحديث جدران الأرصفة بحلول نهاية عام 2027.

وستعزز تحسينات البنية التحتية قدرة الميناء على استقبال السفن الأكبر حجماً، وترفع مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية، وتدعم دور طرطوس بوابة رئيسة لحركة التجارة المتنامية والتعافي الاقتصادي في سورية.