اتفاقية تتيح تملّك الوحدات السكنية الجاهزة و«قيد الإنشاء» في دبي

أعلنت شركة إلينغتون العقارية وبنك أبوظبي التجاري عن إبرام تعاون استراتيجي لإطلاق حلول للتمويل العقاري بموافقات مسبقة، تستهدف العقارات السكنية الجاهزة و«قيد الإنشاء» في دبي، بما يسهّل على المشترين المؤهلين الحصول على التمويل اللازم طوال رحلة تملك المنزل.

وأفاد بيان بأن هذا التعاون يستهدف توفير حلول تمويلية مبتكرة للمتعاملين المؤهلين، الراغبين في شراء العقارات الجاهزة أو قيد الإنشاء، وذلك عبر تجربة رقمية سهلة مدعومة بمتابعة مخصصة من مديري العلاقات، كما سيستفيد المتعاملون من معدلات تمويل تنافسية، إلى جانب إتاحة خاصية تجديد الموافقة المسبقة سنوياً حتى موعد التسليم، بما يعزز قدرة المتعاملين على التخطيط المالي بثقة والاستفادة من التمويل المطلوب بسلاسة أكبر طوال فترة الإنشاء.

وبموجب هذه الحلول الجديدة لتمويل العقارات قيد الإنشاء، سيتمكن متعاملو «إلينغتون العقارية» المؤهلون من الحصول على موافقة مسبقة لتمويل عقاري تصل نسبته إلى 50% من قيمة العقار. وتمتد الموافقة المسبقة في مرحلتها الأولى لمدة 12 شهراً، مع إمكانية تجديدها سنوياً، لتبقى سارية طوال فترة الإنشاء وحتى موعد التسليم، بما يمنح المتعاملين قدراً أكبر من الثقة والسهولة في الحصول على التمويل اللازم للدفعات المرحلية والدفعات المستحقة عند التسليم مع تقدم أعمال الإنشاء.

ولتمكين المتعاملين من امتلاك وحدات سكنية ضمن مشاريع «إلينغتون العقارية»، سواء الجاهزة أو قيد الإنشاء، يقدّم «أبوظبي التجاري» للمتعاملين المؤهلين معدلات فائدة/ربح تبدأ من 3.49% سنوياً، وبسعر ثابت لمدة ثلاث سنوات ولفترة محدودة، مع الإعفاء من الرسوم الإدارية ورسوم التقييم، بما يسهم في خفض التكاليف الأولية على العملاء وتعزيز قدرتهم على الشراء.