11.65 ألف شركة عاملة في «جافزا» بنهاية النصف الأول

بلغ عدد الشركات الجديدة التي اختارت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، مقراً لأعمالها، أكثر من 310 شركات، خلال النصف الأول من عام 2026، ليرتفع إجمالي عدد الشركات في المنطقة إلى أكثر من 11 ألفاً و650 شركة.

ووفقاً لتقرير أداء مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، للنصف الأول من العام الجاري، تواصل «جافزا» تعزيز مكانتها وجهةً للاستثمار، مشيراً إلى أن المنشآت التابعة للمنطقة الحرة سجلت مستويات إشغال مرتفعة، مع استمرار الطلب على الأراضي والمستودعات والمكاتب.

وبحسب البيانات، حققت المستودعات والمخازن في «جافزا» نسبة إشغال بلغت 98%، فيما سجلت الوحدات السكنية داخل الموقع نسبة إشغال بلغت 97%، بينما بلغت نسبة إشغال المكاتب والأراضي نحو 93%.

وتُعد «جافزا» إحدى كبرى المناطق الحرة التجارية على مستوى العالم، ومقراً لآلاف الشركات من أكثر من 150 دولة، بما في ذلك كبرى الشركات متعددة الجنسيات. كما تسهم بنسبة ملحوظة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي.

وبفضل موقعها الاستراتيجي المميز على مفترق طرق التجارة العالمية، يوفر ميناء جبل علي و«جافزا» منظومة متكاملة متعددة الوسائط تشمل النقل البحري والجوي والبري، إلى جانب مرافق لوجستية واسعة النطاق، مع إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق تضم أكثر من 3.5 مليارات مستهلك.

وتُعد «جافزا» مركزاً للتجارة والأعمال يتوسط قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، ويربط بين أسواق التصنيع والاستهلاك الأسرع نمواً في العالم.

وعلى مدى أربعة عقود، تبنّت «جافزا» ثقافة بناء علاقات طويلة الأمد مع المتعاملين، وإقامة تحالفات مع المستثمرين العالميين، فضلاً عن توفير بنية تحتية متطورة ومستويات عالية من الدعم.