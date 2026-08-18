جمارك أبوظبي تنال «آيزو» التميز في تقديم الخدمات

أعلنت جمارك أبوظبي حصولها على شهادة المواصفة الدولية التميز في تقديم الخدمات الحكومية «ISO11367:2025»، لتكون من أولى الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي التي تحصل على هذه الشهادة، عقب اجتيازها عمليات التدقيق الشاملة التي أجرتها الجهة المانحة، شركة «لويدز ريجستر» لضمان الجودة، وقال المدير التنفيذي لقطاع العمليات في جمارك أبوظبي، مبارك مطر المنصوري: «يمثل الحصول على شهادة المواصفة الدولية إنجازاً نوعياً، يعكس التزامنا بتطوير منظومة خدمات جمركية استباقية ومبتكرة، تتمحور حول احتياجات المتعاملين وتواكب تطلعاتهم وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في دعم تنافسية إمارة أبوظبي ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار».