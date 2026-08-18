بدء تسليم 892 منزلاً في «قرية جبل علي»

أعلنت «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن بدء تسليم 892 منزلاً في مشروع «قرية جبل علي» مع انتقال السكان إلى المجمع السكني العائلي الجديد، حيث من المتوقع أن يشمل المشروع نحو 5500 ساكن.

وتم تصميم مشروع «قرية جبل علي» ليكون مجمعاً سكنياً منخفض الكثافة السكانية، حيث يضم حدائق مُنسقة بعناية وشوارع مُهيأة للمشاة ومرافق ترفيهية خارجية ومساحات خضراء متصلة لتشجيع التفاعل المجتمعي ونمط الحياة النشط، ويعزّز المجمع تراث المنطقة، ويسهم في الوقت نفسه في استمرار تطور منطقة جبل علي كحي سكني عائلي متكامل الخدمات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «تحظى (قرية جبل علي) بمكانة مميزة في تاريخ وتراث دبي السكني، إذ تميّزت بروحها المجتمعية القوية وجاذبيتها الدائمة. ومع بدء عمليات التسليم، فإننا نبني على هذا الإرث من خلال مجمع عصري متكامل الخدمات، تم تصميمه لتلبية احتياجات السكان المتغيرة. ولا شك أن الترحيب بالعائلات في هذا المشروع يُمثل إنجازاً مهماً لبدء فصل جديد في واحدة من أعرق الوجهات السكنية في دبي».

وسيحظى السكان بإمكانية الوصول إلى الحدائق المنسقة والمساحات المفتوحة، ومسارات المشي وركوب الدراجات، والمرافق الرياضية، ومناطق لعب الأطفال، وبحيرة مجتمعية، وحمامات سباحة داخل كل تجمع سكني، ما يتيح فرصاً للترفيه، والراحة والاسترخاء، والتواصل المجتمعي.

وتشمل المرافق الأخرى المقرر افتتاحها مركزاً مجتمعياً يضم متاجر للتسوق، ونادياً رياضياً، وصالة ألعاب رياضية، وملاعب بادل، ومساحات خضراء لإقامة الفعاليات، وذلك في إطار المشاريع التطويرية الجارية.

وتتمتع «قرية جبل علي» بقربها من شارع الشيخ زايد، و«ابن بطوطة مول»، ومحطة مترو ديسكفري جاردنز، وتوفر سهولة الوصول إلى وسائل النقل ومتاجر التسوق، والمؤسسات التعليمية والوجهات السياحية والترفيهية في أنحاء دبي.