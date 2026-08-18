عقارات دبي تستهل الأسبوع بتصرفات 2.2 مليار درهم

استهلت سوق العقارات في دبي تعاملات الأسبوع، أمس، بنشاط واضح مع تسجيل تحركات قوية في القطاع، ما يعكس ثقة المستثمرين واستمرار الزخم في السوق، وسط توجهات استثمارية إيجابية.

وسجل إجمالي التصرفات العقارية أكثر من 2.23 مليار درهم، عبر تنفيذ 965 صفقة، تضمنت مبيعات بأكثر من 1.69 مليار درهم، بعد تنفيذ 723 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتوزعت مبيعات عقارات دبي، أمس، بواقع 630 مبايعة لوحدات سكنية، و53 مبايعة لمبانٍ، و40 مبايعة لأراضٍ.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 781.52 مليون درهم عبر تنفيذ 239 صفقة، موزعة بواقع 184 مبايعة لوحدات سكنية، و15 مبايعة لمبانٍ، و40 مبايعة لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 909.23 ملايين درهم، من خلال 484 صفقة موزعة على 446 مبايعة لوحدات سكنية، و38 مبايعات لمبانٍ.

وسجلت الرهون العقارية 219 معاملة بقيمة 455.64 مليون درهم، موزعة بنحو 132 معاملة لوحدات سكنية، و24 معاملة لمبانٍ، و63 معاملة لأراضٍ.

بدورها، بلغت قيمة الهبات نحو 87.81 مليون درهم، بواقع 23 معاملة موزعة على 14 معاملة لوحدات سكنية، وثلاث معاملات لمبانٍ، وست معاملات لأراضٍ.

وبذلك استحوذت المبيعات العقارية على ما نسبته 75.10% من إجمالي قيمة التصرفات المسجلة أمس، بينما اقتنصت الرهون ما نسبته نحو 20.88%، والهبات نحو 4.02%.

وتصدّرت منطقة مدينة المطار، قائمة المناطق الأعلى مبيعاً أمس، بقيمة جاوزت 189.15 مليون درهم، تلتها الخليج التجاري بنحو 132.07 مليون درهم، ثم منطقة برج خليفة، بقيمة 127.43 مليون درهم، و«تلال الإمارات» بقيمة 82.7 مليون درهم، وقرية جميرا الدائرية بقيمة 65.95 مليون درهم.