2.91 مليار درهم قيمة العقود الإيجارية في عجمان خلال النصف الأول

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بلوغ القيمة الإجمالية للعقود الإيجارية، المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026، نحو مليارين و910 ملايين درهم، بإجمالي 73 ألفاً و472 عقداً إيجارياً.

وأكد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، عبدالرحمن محمد النعيمي، أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها وجهة مثالية متكاملة، مستندة إلى تشريعات مرنة، وبنية تحتية متطورة، وخدمات ذكية تسهل رحلة المتعاملين، وتعزز جودة الحياة ورفاهية المجتمع، فضلاً عن تلبيتها احتياجات السكان والمستثمرين، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة.

وقال إن هذه النتائج المحققة تجسد بوضوح الثقة المتزايدة بإمارة عجمان، وتعكس نجاح كافة الجهود المتكاملة الهادفة إلى توفير بيئة داعمة ومحفزة للأفراد وأصحاب الأعمال، لتلبي تطلعاتهم وتواكب النمو المتواصل الذي تشهده الإمارة في المجالات كافة الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الإيجاري في الدائرة، يوسف محمد الشيبة، إن هذه المؤشرات تؤكد النشاط المتواصل في حركة العقود واستمرار الإقبال على السكن والاستثمار، مشدداً على أن الدائرة تواصل مساعيها الحثيثة لتطوير منظومة التنظيم الإيجاري، وتسخير أحدث التقنيات الذكية والأنظمة المتطورة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في تسريع إنجاز المعاملات، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، إلى جانب تعزيز مستويات الشفافية وحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة الإيجارية، لتبرهن النتائج المسجلة مجدداً على ما توفره الإمارة من مقومات متكاملة، وبيئة مرنة تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وترسخ ريادتها وجهة مفضلة للعيش وممارسة الأعمال.