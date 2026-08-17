4 خطوات أساسية لحماية بياناتك عند فقدان أو سرقة هاتف «آندرويد»

قد يتعرض المستخدم لسرقة هاتفه الذكي العامل بنظام التشغيل «آندرويد» فجأة، من على الطاولة أو من الحقيبة، وفي هذه الحالة يتعين عليه التصرف بسرعة لحماية بياناته الشخصية.

ومن خلال ضبط الإعدادات الصحيحة مسبقاً، فإنه يمكن للمستخدم تحديد موقع هاتفه الذكي المفقود أو المسروق، أو حتى حذف البيانات المخزنة عليه، وذلك عبر أربع خطوات تتمثل في: فتح تطبيق «العثور على جهازي» على جهاز «آندرويد» آخر، سواء كان هاتفاً ذكياً أو جهاز كمبيوتر لوحياً، مع ملاحظة أنه يمكن الوصول إلى الخدمة أيضاً من خلال متصفح الإنترنت عبر العنوان: «google.com/android/find».

وتتمثل الخطوة الثانية في تسجيل الدخول باستخدام بيانات حساب «غوغل»، ثم الخطوة الثالثة وهي تحديد الجهاز المطلوب من القائمة المعروضة، ليظهر موقعه إذا كان معروفاً.

وفي حالة سرقة الهاتف الذكي أو فقدانه، فإن الخطوة الرابعة تتمثل في إمكانية قفل الجهاز باستخدام وظيفة «التعيين كجهاز مفقود»، كما يمكن في الخطوة التالية عرض إشعار على الجهاز، لعل من يعثر عليه يتواصل مع المستخدم.

وفي حال تعذر العثور على الهاتف الذكي أو ثبتت سرقته، فإنه يمكن حذف البيانات المخزنة عليه عن بُعد، بشرط أن يكون الهاتف قيد التشغيل ومتصلاً بالإنترنت، سواء عبر بيانات الهاتف المحمول أو شبكة «واي فاي»، كما يجب تقديم بلاغ إلى الشرطة بشأن سرقة الهاتف الذكي، وعدم محاولة ملاحقة اللصوص بشكل شخصي، حفاظاً على السلامة.

ولاستخدام جميع هذه الوظائف في حالة سرقة الهاتف الذكي أو فقدانه، فإنه يتعين إجراء بعض الخطوات التحضيرية، فعلى سبيل المثال يجب أن يكون الهاتف الذكي مرتبطاً بـ«حساب غوغل»، وأن يكون جزءاً من شبكة «العثور على جهازي».

ومن المهم بعد ذلك تسجيل الدخول باستخدام «حساب غوغل»، كما هو الحال في معظم الهواتف الذكية المزودة بنظام «آندرويد»، والتحقق من الإعدادات للتأكد من تفعيل خدمات الموقع، ثم التحقق من أن الهاتف الذكي مدرج بالفعل ضمن شبكة «العثور على جهازي».

وفي حال لم يكن الأمر كذلك، أو رغب المستخدم في التعرف إلى هذه الشبكة، فيمكنه تثبيت تطبيق «العثور على جهازي» من متجر «غوغل بلاي» واستكمال الإعدادات.

وهناك أيضاً بعض الإجراءات الإضافية لتأمين هاتف «آندرويد» من السرقة أو الوصول غير المصرح به، منها: تأمين قفل الشاشة باستخدام رمز قوي يتكون من ستة أرقام على الأقل، ويفضل أن يجمع بين الحروف والأرقام إذا كان الجهاز يتيح ذلك، كما يمكن تفعيل خاصية التعرف إلى الوجه أو مستشعر بصمة الأصبع، فضلاً عن تذكر كلمة مرور «حساب غوغل»، إذ قد تكون ضرورية لإدارة الجهاز عبر وظيفة «العثور على جهازي».

وينصح كذلك بتدوين رقم التعريف الدولي للجهاز (IMEI) والاحتفاظ به في مكان آمن، إذ قد يحتاج إليه المستخدم عند تقديم بلاغ إلى الشرطة، مع ملاحظة أنه يمكن العثور على رقم «IMEI» في معظم أجهزة «آندرويد» من خلال الإعدادات، تحت مسميات مختلفة مثل «حول الهاتف» أو «تفاصيل الجهاز».

وبعد إتمام هذه الإجراءات وتقديم بلاغ إلى الشرطة، ينبغي في الخطوة الأخيرة تأمين الحسابات والخدمات المرتبطة بالهاتف المسروق أو المفقود، وذلك بتسجيل الخروج من جميع الجلسات النشطة في الخدمات المصرفية الإلكترونية وتطبيقات المراسلة وحساب «غوغل»، وغيرها من الخدمات المشابهة.