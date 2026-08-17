«خرائط غوغل» تتيح قياس المسافات والمساحات

تتيح خدمة «خرائط غوغل» للمستخدم إمكانية قياس المسافات والمساحات، مثل مساحات الأراضي والمباني بسهولة.

وللقيام بذلك عبر جهاز الكمبيوتر، ينبغي النقر بزر الفأرة الأيمن على نقطة البداية، ثم اختيار «قياس المسافة» من أسفل القائمة، وبعد ذلك النقر بزر الفأرة الأيسر على النقطة التي تمثل الوجهة على الخريطة، وتعرض الخريطة بعد ذلك المسافة في خط مستقيم، إضافة إلى الطول الإجمالي للمسار، مباشرة على الخط وفي مربع صغير أسفل منتصف الشاشة.

ويمكن أيضاً تحديد نقاط إضافية على الخريطة باستخدام زر الفأرة الأيسر، حيث تقوم الخرائط بتوصيل هذه النقاط، ورسم حدود المنطقة وقياسها.

وعند الوصول إلى نقطة النهاية، يمكن النقر على نقطة البداية لرؤية المسافة المستقيمة للشكل الناتج، ومساحة المنطقة المحصورة في المتر المربع.