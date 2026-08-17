«ديوا» تُطلع وفد «الإمارات للألمنيوم» على مؤشرات أدائها

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، وفداً من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة، حميد عبدالله الشمري، ضم أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور بخيت الكثيري، وعبدالله بن كلبان، وسيف القبيسي، وذلك في مبنى «الشراع»، المقر الرئيس الجديد للهيئة، الذي يُصنّف كأعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، ويأتي اللقاء في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات الوطنية، واستعرض الطاير، خلال جولة في معرض مبنى «الشراع»، تاريخ الهيئة، وأبرز إنجازاتها ومشاريعها الاستراتيجية، ومؤشرات الأداء العالمية التي تتصدرها.

وتجوّل وفد «الإمارات العالمية للألمنيوم» في أرجاء المبنى الذي يُجسّد مفهوماً مبتكراً للمباني المستدامة، قائماً على دمج الحلول الذكية ضمن منظومة إدراكية متكاملة تُفكّر وتستشعر وتتفاعل، ما جعله الأذكى بين المباني الحكومية عالمياً، عبر توظيف تقنيات إنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي.