«مجلس الأعمال الهندي»: العلاقات بين الإمارات والهند نموذج للشراكات الناجحة

احتفل مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، بالتعاون مع القنصلية العامة للهند في دبي، بالذكرى الـ80 لاستقلال الهند، وأكد المجلس بهذه المناسبة متانة الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند، وما تشهده من نمو متسارع في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأُقيم الاحتفال تحت شعار «دولتان.. قلب واحد»، بحضور نخبة من قادة الأعمال الإماراتيين والهنود ورواد الأعمال، وأفراد الجالية الهندية.

وقال رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، سيدهارث بالاشاندران، إن العلاقات بين دولة الإمارات والهند تجاوزت المفهوم التقليدي للعلاقات الثنائية، وأصبحت نموذجاً للشراكات الناجحة القائمة على الثقة والطموح المشترك.

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة السابقة للشؤون الخارجية والثقافة الهندية، ميناكشي ليخي، أهمية الدور الذي تؤديه الجالية الهندية في دولة الإمارات، مشيرة إلى ما يجمع البلدين من قِيَم التسامح والانفتاح.

في السياق نفسه، لفت القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية، الدكتور إي. فيشنو فاردان ريدي، إلى قوة العلاقات الاقتصادية، إذ تُعدّ دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، بينما تُعدّ الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات.