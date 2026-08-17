مشتريات السبائك والعملات في الإمارات ترتفع 32.5% خلال الربع الثاني

كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي ارتفاع إجمالي مشتريات الذهب في الإمارات (المجوهرات والسبائك والعملات الذهبية) بنسبة 25.3% على أساس ربعي، ليصل إلى 10.9 أطنان، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2026، فيما ارتفعت مشتريات «السبائك والعملات» بنسبة 32.5% على أساس ربعي، و29.1% على أساس سنوي (خلال النصف الأول من العام الجاري)، في إشارة إلى تحول واضح في سلوك المستهلك من شراء الذهب للزينة إلى شرائه كوسيلة للادخار والاستثمار.

مشتريات الربع الأول

وتفصيلاً، ارتفع إجمالي مشتريات الذهب في الإمارات (المجوهرات والسبائك والعملات الذهبية) بنسبة 25.3% على أساس ربعي، ليصل إلى 10.9 أطنان خلال الربع الثاني من العام الجاري 2026، مقارنة مع 8.7 أطنان في الربع الأول من العام 2026.

وبحسب تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فقد ارتفعت مشتريات «المجوهرات» في الإمارات خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 19.14% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 5.6 أطنان مقابل 4.7 أطنان في الربع الأول من العام نفسه، فيما سجلت مشتريات «السبائك والعملات» نمواً قوياً، إذ ارتفعت بنسبة 32.5% على أساس ربعي، لتصل إلى 5.3 أطنان مقابل أربعة أطنان في الربع الأول من العام الجاري.

الأداء نصف السنوي

وأظهر الأداء نصف السنوي، وفقاً للتقرير، تراجعاً في حجم الطلب على مشتريات إجمالي الذهب في السوق المحلية خلال النصف الأول من عام 2026، بنسبة 14% على أساس سنوي، بضغط تراجع حجم الطلب على المجوهرات، فيما شهدت الفترة نفسها زيادة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.

وبلغ حجم مشتريات الذهب (سبائك وعملات ومجوهرات)، خلال النصف الأول من العام الجاري، 19.6 طناً، مقابل 22.8 طناً في النصف المقارن من عام 2025.

وتوزعت مشتريات الذهب في الإمارات، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2026، بواقع 10.3 أطنان من المجوهرات، فيما بلغت مشتريات الذهب من العملات والسبائك 9.3 أطنان.

وأظهرت البيانات انخفاضاً في حجم مشتريات المجوهرات، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بنسبة 33.97% على أساس سنوي إلى 10.3 أطنان، مقارنة مع 15.6 طناً في الفترة المماثلة من العام الماضي 2025.

وتوزعت مبيعات المجوهرات في الإمارات بواقع 4.7 أطنان في الربع الأول من عام 2026، و5.6 أطنان في الربع الثاني، مقارنة مع 7.9 أطنان في الربع الأول من 2025، و7.7 أطنان في الربع الثاني.

السبائك والعملات

وفي ما يتعلق بمشتريات السبائك والعملات خلال النصف الأول من العام الجاري، فقد كشفت البيانات ارتفاعاً بنسبة جاوزت 29.1% على أساس سنوي إلى 9.3 أطنان، مقارنة مع 7.2 أطنان في النصف المقارن من العام الماضي، في إشارة إلى تحول واضح في سلوك المستهلك من شراء الذهب للزينة إلى شرائه كوسيلة للادخار والاستثمار.

وتوزعت مبيعات السبائك والعملات بواقع أربعة أطنان في الربع الأول من 2026، و5.3 أطنان في الربع الثاني، مقارنة مع 3.1 أطنان في الربع الأول من 2025، و4.1 أطنان في الربع الثاني من العام ذاته.

الطلب العالمي

كشف تقرير مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع حجم الطلب على الذهب عالمياً، خلال النصف الأول من عام 2026، بنسبة 2%، إلى نحو 2522 طناً، بقيمة بلغت 380 مليار دولار.

وتوقع المجلس في تقريره أن يواصل الاستثمار دوره باعتباره المحرك الأبرز للطلب على الذهب، خلال النصف الثاني من العام الجاري، كما توقع أن تواصل مشتريات البنوك المركزية تسجيل أداء قوي للعام الثاني على التوالي، فيما رجح أن تستمر مبيعات المجوهرات بتأثرها سلباً بارتفاع أسعار الذهب.

• مشتريات السبائك والعملات ارتفعت خلال النصف الأول من 2026 بنسبة جاوزت 29.1% على أساس سنوي إلى 9.3 أطنان.