«جي بي إل» تطلق سماعة «بلوتوث» مقاومة للماء

أعلنت شركة «جي بي إل» الأميركية (JBL) إطلاق سماعة البلوتوث المحمولة «Pulse 6»، التي تتمتع بمقاومة الغبار والماء وفقاً لمعيار الحماية «IP68»، وأوضحت الشركة أن سماعة البلوتوث الجديدة تأتي بهيكل مصنوع من معدن معاد تدويره، ومقبض حمل علوي مُضيء، ويتيح مستشعر مدمج تفعيل إضاءة خافتة من خلال النقر مرتين على السماعة عندما لا تكون الموسيقى قيد التشغيل.

كما يتوافر وضع «غروب الشمس» الذي يمكن ضبطه عبر التطبيق، إذ يعمل على خفض مستوى الإضاءة وإيقاف تشغيل الموسيقى تلقائياً بعد مؤقت تصل مدته إلى 60 دقيقة، وجُهزت السماعة «Pulse 6» ببطارية بسعة 34 واط/ساعة، توفر فترة تشغيل تصل إلى 12 ساعة، كما يمكن لخاصية «تعزيز وقت التشغيل» تمديد فترة التشغيل لساعتين إضافيتين، ويتم شحن البطارية عبر منفذ «USB-C» بقدرة 15 واط، ويستغرق شحنها بالكامل نحو أربع ساعات ونصف الساعة.