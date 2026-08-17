«كهرباء الشارقة»: مبادرة لترشيد المياه في مغيدر

باشرت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ مبادرة ترشيد المياه بمنازل المواطنين في ضاحية مغيدر، حيث تستهدف تركيب قطع وأدوات الترشيد في 2000 منزل، وكانت الهيئة نفذت المبادرة في ضاحية الرحمانية، حيث تم تركيب أكثر من 14 ألف قطعة ترشيد، حتى الآن، في 4000 منزل، ما أسهم في ترشيد الاستهلاك بنسبة تصل إلى 59%.

وقال المدير التنفيذي للدعم المؤسسي في الهيئة، ماجد حريمل الشامسي، إن المبادرة التي تم إطلاقها تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تستهدف تركيب 750 ألف قطعة ترشيد للمياه في 45 ألف منزل بمختلف مدن ومناطق الإمارة.