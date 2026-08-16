«كهرباء دبي» تنظم معرض موسم الرطب

نظّمت هيئة كهرباء ومياه دبي معرض «موسم الرطب»، في مبنى «الشراع»، المقر الرئيس الجديد للهيئة، واستمر ثلاثة أيام، بمشاركة عدد كبير من موظفي وموظفات الهيئة. وافتتح المعرض، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، بحضور رئيس غرفة التجارة الأميركية في دبي، سامي بوسابا، ومشاركة الباحث في التراث البحري والإعلامي الإماراتي، جمعة بن ثالث.

وقال سعيد محمد الطاير: «تمثل شجرة النخلة في وجدان أبناء الإمارات رمزاً للعطاء والانتماء والارتباط بالأرض، وتحمل ثمارها ذاكرة مجتمع أصيل، رسخ قيم الكرم والتكافل وحسن الضيافة».