فجوة الأجور في «مجموعة الإمارات» تميل لمصلحة النساء في الوظائف المبتدئة والمتوسطة

قالت «مجموعة الإمارات»، في تقريرها السنوي لعام 2025-2026، إن أطر التعويضات والمزايا لديها صُممت لضمان العدالة والموضوعية، حيث تحدد الأجور بناءً على متطلبات الوظيفة والمهارات والخبرة، وليس على أساس الجنس.

وأوضحت «المجموعة» أنه في معظم الوظائف غير التشغيلية، يظل الفرق في الراتب الأساسي بين النساء والرجال ضئيلاً، في حين يميل التوازن في الوظائف المبتدئة والمتوسطة، التي تضم العدد الأكبر من الموظفين، لمصلحة النساء، إذ تتقاضى النساء في المتوسط أجوراً تزيد بنسبة تصل إلى 3% على أجور الرجال.

وأشار التقرير إلى وجود فرق في متوسط الرواتب عند المستويات القيادية، إذ تحصل النساء في المناصب العليا على رواتب تقل في المتوسط بنسبة تراوح بين 4% و7% عن الرجال في الدرجات الوظيفية المماثلة.

وأرجعت المجموعة هذا الاختلاف إلى عوامل مرتبطة بمدة الخدمة وسنوات الخبرة والمسار المهني، وليس إلى وجود تمييز على أساس الجنس.

وأضافت: «أما في المناصب التشغيلية، فتُطبق جداول رواتب ومزايا موحدة، مع ربط الترقيات بالخبرة والمؤهلات، بما يضمن الاتساق وعدم وجود تمييز على أساس الجنس».

ولفت التقرير إلى أن إطار التعويضات والمزايا في «مجموعة الإمارات» مصمم لضمان العدالة والموضوعية، حيث يتم تحديد الأجور وفقاً لمتطلبات الدور الوظيفي، ومستوى المسؤولية، والمهارات، والخبرة العملية.

دعم الأمهات العاملات

ولتعزيز مشاركة المرأة، أشارت «المجموعة» إلى حزمة من المبادرات التي نفذتها خلال الفترة الماضية، من بينها تعزيز دعم الأمهات العاملات عبر زيادة عدد الساعات المتاحة للأمهات الجدد للابتعاد عن العمل للرضاعة خلال فترة العودة إلى الوظيفة، إضافة إلى دور مجلس التوازن بين الجنسين داخل المجموعة في دعم الحوار حول التطوير المهني وفرص النمو الوظيفي.

وذكرت أنه مع قوة عاملة عالمية تضم 130 ألفاً و919 موظفاً في 85 دولة وإقليماً، يمثلون أكثر من 180 جنسية، يُعد التنوع أحد أهم مزايا المجموعة.

وقالت: «يتيح ذلك تنوعاً واسعاً في وجهات النظر والخبرات والثقافات، ما يعزز التناغم في طريقة تفكيرنا وعملنا. ونحن ملتزمون بتعزيز بيئة عمل شاملة، حيث يمكّن تكافؤ الفرص الجميع من الازدهار. ويضمن نهجنا في الحوكمة والاستراتيجية وإدارة المخاطر وقياس الأداء، استمرارنا في إحراز تقدم نحو مستقبل أكثر عدلاً لجميع موظفينا».

وأضافت: «يخضع تكافؤ الفرص في مجموعة الإمارات لإطار عمل واضح ومتعدد المستويات، مع إشراف استراتيجي. ويتم ترسيخ هذا الإشراف من خلال منتديات قيادية دورية، وبنود ثابتة على جدول الأعمال، ودورات مراجعة رسمية، مدعومة بلوحات معلومات الموظفين ومؤشرات الأداء الرئيسة وآليات إعداد التقارير التي تتابع التقدم وتضمن المساءلة».

وتابعت: «تتوافق التزاماتنا مع الأولويات الوطنية والدولية، ومنها تلك التي حددها مجلس التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات والاتحاد الدولي للنقل الجوي».

1200 موظف

وبيّنت «المجموعة» أن أكثر من 1200 موظف شاركوا في فعاليات نظمها مجلس التوازن بين الجنسين، في مواقع مختلفة، وركزت على التطوير المهني وأفضل الممارسات العالمية وبناء شبكات التواصل ودعم المرأة في بيئة العمل.

وأكدت «مجموعة الإمارات»، أن بناء بيئة عمل أكثر شمولاً يمثل جزءاً من استراتيجيتها طويلة المدى، باعتبار أن تنوع القوى العاملة يسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز قدرتها على خدمة قاعدة عالمية من المسافرين.

وأوضحت أنه مع إعلان عام 2026 «عاماً للأسرة» في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن «مجموعة الإمارات» نفسها مبنية على قيم مشتركة ومسؤولية جماعية وشعور قوي بالانتماء.

وبيّنت أن «المجموعة» تتبنى نهجاً مدروساً وشاملاً في كل مرحلة من مراحل مسيرة الموظف، قائلة: «نبني بيئة عمل يُقدّر فيها التنوع الفكري والخلفيات والخبرات، وتُتاح فيها الفرص للجميع، وتتم فيها تنمية المواهب بشكل هادف، ويشعر فيها كل فرد بالاحترام والانتماء والفخر معاً، وهم يجسدون رؤيتنا في أن نصبح أفضل مكان للعمل في قطاع الطيران».

الذكاء الاصطناعي

وذكرت أن عمليات التوظيف والتأهيل تمثل مرحلة جديدة من التحول التكنولوجي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتي تتحقق بفضل خبرة كوادرها والتزامهم وابتكارهم، مشيرة إلى أنه تمت إعادة ابتكار مفهوم التوظيف بإطلاق «مسار»، المنصة الجديدة للتوظيف والتأهيل، وأن المجموعة تُعد أول مؤسسة في الشرق الأوسط توظف قدرات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

وأوضحت أنه مع دخول أجيال جديدة إلى سوق العمل، يظل الاستثمار في التطوير المهني والشخصي أساسياً لجذب المواهب وتطويرها والاحتفاظ بها.

برامج تعليمية تفاعلية

أكدت «مجموعة الإمارات»، في تقريرها السنوي لعام (2025-2026)، أنه خلال العام، شارك أكثر من 28.5 ألف موظف في برامج تعليمية تفاعلية، قُدمت افتراضياً وحضورياً. وبدءاً من البرامج الصفية في كلية التدريب التابعة للمجموعة، وصولاً إلى الدعم الميداني لعمليات بدء تشغيل المحطات الجديدة، وعمليات انتقال وكلاء المناولة الأرضية في المطارات والشحن، تواصل المجموعة توفير فرص تطوير عالية الجودة وذات صلة وموجهة نحو المستقبل.

. «مجموعة الإمارات» أكدت وجود فرق في متوسط الرواتب عند المستويات القيادية، حيث تحصل النساء في المناصب العليا على رواتب تقل في المتوسط بنسبة بين 4% و7% عن الرجال في الدرجات الوظيفية المماثلة.