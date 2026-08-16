الأسعار الفورية للغاز ترتفع في آسيا بسبب اضطرابات المنطقة

ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا مع تراجع الآمال في إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بعد إعلان الإدارة الأميركية، الخميس، أنها قادرة على الإبقاء على الحصار البحري المفروض على إيران لأجل غير مسمى، إلى جانب تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران، في ظل تعثر محادثات وقف إطلاق النار.

وأوضح التقرير الأسبوعي، الصادر أمس عن مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة القطرية، الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للشحنات المقرر تسليمها إلى شمال شرق آسيا في شهر سبتمبر المقبل قد ارتفع إلى 21.3 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بنحو 21.1 دولاراً في الأسبوع السابق.

وأضاف التقرير أنه وعلى صعيد أساسيات السوق، لم تشهد إمدادات الغاز تغيراً جوهرياً، إذ لايزال بعض الشحنات القادمة من منطقة الخليج يعبر المضيق، إلا أن أحجامها تظل محدودة، ولا تكفي لإحداث تأثير ملموس في السوق.

وفي المقابل، لايزال الطلب في شمال شرق آسيا ضعيفاً، في حين تؤدي إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأميركية دوراً رئيساً في تلبية الاحتياجات وتعويض النقص، وفقاً لمحللين.

أما في أوروبا، فقد استقر سعر الغاز في مركز التداول الهولندي «تي تي إف» عند 20.61 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 5.1%.

ومن المرجح أن تظل أساسيات سوق الغاز الأوروبية تحت الضغط خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل أعمال الصيانة التي تشهدها محطات الغاز الطبيعي المسال في فرنسا والنرويج، والمتوقع استمرارها حتى شهر سبتمبر المقبل.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار العقود ​الآجلة للنفط الخام بأكثر من دولار للبرميل، أول من أمس (الجمعة)، بدفعة ‌من هجمات على ​ناقلات نفط، وعدم إحراز تقدم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإيران.

وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» 1.45 دولار، بما يعادل 1.67%، لتسجل 88.52 دولاراً للبرميل عند التسوية، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.15 دولار، ⁠أو 1.42%، لتسجل عند التسوية 82.40 دولاراً للبرميل.

ومكاسب الخامين الأسبوعية قد تصل إلى 6% لخام «برنت» و5.4% لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي.