الطلب على عقارات دبي «قيد الإنشاء» يشمل مختلف الشرائح السعرية

يمتد اهتمام الباحثين عن العقارات «قيد الإنشاء» في دبي عبر نطاق سعري واسع، يبدأ من مشاريع شقق بمتوسطات أسعار تزيد قليلاً على 600 ألف درهم، ويصل إلى فلل بنحو 32 مليون درهم، في مؤشر إلى تنوع الشرائح التي تستقطبها سوق العقارات على المخطط في الإمارة، وفق بيانات «بيوت» للنصف الأول من عام 2026.

وأظهر تقرير «بيوت» لسوق العقارات في دبي للنصف الأول من العام أن متوسطات الأسعار المعلنة في المشاريع الأكثر طلباً تفاوتت بصورة ملحوظة بحسب نوع العقار والمنطقة والشريحة السعرية، في وقت تتوزع فيه اهتمامات الباحثين بين خيارات ذات أسعار مناسبة ومشاريع متوسطة وفاخرة وفائقة الفخامة.

وفي قطاع الشقق، راوحت متوسطات الأسعار في المشاريع الأكثر طلباً بين أكثر قليلاً من 600 ألف درهم في «مجمع دبي للاستثمار 1» ضمن الفئة ذات الأسعار المناسبة، ونحو 12 مليون درهم في مشروع «ذا كريسنت» في نخلة جميرا ضمن الفئة فائقة الفخامة.

واتسع النطاق السعري بصورة أكبر في قطاع الفلل، إذ بلغ متوسط السعر المعلن للفيلا في «فيردانا 2» في مجمع دبي للاستثمار نحو 1.31 مليون درهم، مقابل نحو 31.92 مليون درهم في «ذا بالم كراون» في نخلة جميرا. وضمن العقارات فائقة الفخامة، برزت «ذا بالم بيتش تاورز» و«ذا كريسنت» و«بلوواترز باي» بين مشاريع الشقق قيد الإنشاء التي استقطبت اهتمام الباحثين.

وفي الفئة الفاخرة، شملت المشاريع البارزة «سيتي ووك» و«شوبا ون» و«ريفرسايد كريسنت»، بينما تضمنت الخيارات ضمن الفئة المتوسطة مشاريع في «قرية جميرا الدائرية - المنطقة 11» و«مثلث قرية جميرا - المنطقة 4» و«مدينة دبي الطبية - المرحلة الثانية».

أما ضمن الخيارات الأكثر ملاءمة من حيث الأسعار، فبرزت مشاريع في «المدينة العالمية - المرحلة الثانية» و«المنطقة السكنية» في دبي الجنوب و«مجمع دبي للاستثمار 1».

ويشير هذا التوزيع إلى اتساع الخيارات المتاحة في سوق العقارات على المخطط في دبي من حيث مستويات الأسعار والمواقع وأنواع الوحدات، بما يتيح استهداف شرائح مختلفة من المشترين والمستثمرين.

وبحسب التقرير، تتسع المعايير التي ينظر إليها الباحثون عند تقييم المشاريع قيد الإنشاء لتشمل، إلى جانب السعر وخطط السداد، الموقع وسهولة الوصول والمرافق وطبيعة المجتمع السكني وسمعة المطور، إضافة إلى فرص نمو القيمة والعوائد الإيجارية المحتملة. وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة في «سكاي فيو للعقارات» و«سكاي فيو للتطوير العقاري»، أكاش كانجواني، إن «المشترين أصبحوا أكثر تدقيقاً في عوامل تتعلق بالمطور والموقع والبنية التحتية والمجتمع السكني المتوقع بعد اكتمال المشروع».

وقالت نائب الرئيس للمبيعات العقارية في «بيوت»، فيبا أحمد، إن «بيانات النصف الأول من 2026 تظهر تنوع الشرائح المهتمة بالعقارات على المخطط في دبي، بالتزامن مع زيادة مستوى التدقيق في المفاضلة بين المشاريع».