8.98 مليارات درهم تداولات الأسهم المحلية في أسبوع

تجاوزت سيولة أسواق المال المحلية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، 8.98 مليارات درهم، موزعة بواقع 3.11 مليارات درهم في سوق دبي المالي، و5.87 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد تداول 2.55 مليار سهم عبر تنفيذ 180 ألفاً و696 صفقة.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين نحو 3.9 تريليونات درهم، موزعة بواقع 981.69 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي، و2.92 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5885.64 نقطة، في حين أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 10047.21 نقطة.

واستحوذت أسهم القطاع العقاري في سوق دبي المالي على 36.16% من إجمالي قيمة التداولات في السوق، بما يعادل 1.12 مليار درهم، بقيادة سهم «إعمار العقارية»، الذي استأثر بتداولات بلغت 904.97 ملايين درهم.

وبلغت التداولات على أسهم قطاع البنوك 501.28 مليون درهم، تلته أسهم قطاع الصناعة، حيث بلغت التداولات على أسهم الشركات المدرجة نحو 418.89 مليون درهم.

وخلال تعاملات الأسبوع، اتجه المستثمرون المواطنون في سوق دبي المالي إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 253.69 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 1.38 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1.13 مليار درهم.

وشهد سوق دبي المالي تنفيذ 28 صفقة كبيرة مباشرة على أسهم أربع شركات، بقيمة إجمالية بلغت 590.61 مليون درهم.

وتوزعت الصفقات بواقع 21 صفقة على 75 مليون سهم من أسهم شركة «سالك»، بقيمة 389.25 مليون درهم، إضافة إلى ثلاث صفقات على 50 مليون سهم من أسهم بنك «جي إف إتش»، بقيمة 98 مليون درهم.

كما تم تنفيذ ثلاث صفقات على 24.2 مليون سهم من أسهم شركة «اتحاد إنيرجي»، بقيمة 73.43 مليون درهم، وصفقة واحدة على 99.77 ألف سهم من أسهم بنك «المشرق»، بقيمة 29.93 مليون درهم.

كما اتجه المستثمرون المواطنون في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 271.53 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 3.27 مليارات درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2.99 مليار درهم.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تنفيذ ثلاث صفقات كبيرة مباشرة على 92.39 مليون سهم من أسهم ثلاث شركات هي «منازل» و«أبوظبي للموانئ» و«مجموعة أغذية»، بقيمة تجاوزت 70.64 مليون درهم.