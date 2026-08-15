«دي بي ورلد»: 500 ألف حاوية نُقلت براً في الإمارات خلال «الاضطرابات»

أفاد الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«موانئ دبي العالمية» في دول مجلس التعاون الخليجي، أحمد يوسف الحسن، بأنه منذ بدء الاضطرابات الإقليمية، نقلت «دي بي ورلد» في دولة الإمارات 500 ألف حاوية براً، باستخدام الطرق والسكك الحديدية عبر منظومة جبل علي، مضيفاً أن «الشركة» عززت أسطولها بإضافة 700 شاحنة، إلى جانب افتتاح مركز جديد للحاويات الداخلية بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمتعاملين.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«موانئ دبي العالمية» في دول مجلس التعاون الخليجي، أحمد يوسف الحسن، إن «شبكات التجارة وسلاسل التوريد في المنطقة واصلت العمل رغم الاضطرابات الإقليمية»، مشيراً إلى أن «(الشركة) عززت عملياتها واستثماراتها في الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان».

وأضاف الحسن، في منشور على حسابه بمنصة «لينكدإن» بالتزامن مع إعلان الشركة نتائجها للنصف الأول من العام أخيراً، إن «السؤال الأساسي في ظل تعطل طرق التجارة يتمثل في مدى استمرار حركة التجارة»، مؤكداً أن الإجابة بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي هي «نعم».

وأوضح أن متعاملي «الشركة» واصلوا الحصول على خدماتهم، فيما بقيت سلاسل التوريد مترابطة، وتمكنت شبكة «دي بي ورلد» المتكاملة من التكيف مع الضغوط الاستثنائية.

وأشار الحسن إلى أنه منذ بدء الاضطرابات الإقليمية، نقلت «دي بي ورلد» في دولة الإمارات 500 ألف حاوية براً، باستخدام الطرق والسكك الحديدية عبر منظومة جبل علي.

وأضاف أن «دي بي ورلد» عززت أسطولها بإضافة 700 شاحنة، إلى جانب افتتاح مركز جديد للحاويات الداخلية بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمتعاملين.

وقال إن «حجم الشبكة وكفاءتها وترابطها حافظت على قوتها، بالتوازي مع استمرار ثقة المتعاملين»، لافتاً إلى أن العملاء استثمروا نحو مليار درهم في مشاريع جديدة في «جافزا» خلال النصف الأول من العام.

وفي إطار الاستثمارات طويلة الأجل، أشار الحسن إلى التوصل إلى اتفاق لتطوير محطتين جديدتين في الفجيرة، بهدف توسيع شبكة التجارة في دولة الإمارات.

وفي السعودية، قال الحسن، إن «محطة الحاويات الجنوبية في جدة تخضع للتحديث، بينما يجري العمل على إنشاء مجمع جدة اللوجستي». كما أشار إلى وجود أول منشأة متعددة المستأجرين لخدمات اللوجستيات في الرياض.

وفي سلطنة عُمان، قال إن الشركة تواصل إحراز تقدم في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة، لإنشاء منطقة صناعية رئيسة جديدة عابرة للحدود.

واعتبر الحسن أن الظروف الحالية «استثنائية»، وشدد على بقاء ثقة «دي بي ورلد» في المنطقة وموظفيها، مؤكداً استمرار الشركة في الاستثمار بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية والمرونة والموثوقية لمتعامليها في أنحاء المنطقة.

يُشار إلى أن مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» أعلنت تحقيق إيرادات بقيمة 12.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 13.1% على أساس سنوي، لافتة إلى أن قوة شبكتها العالمية أسهمت في تمكين المجموعة من التعامل بمرونة مع الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها تدفقات التجارة في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت المجموعة أنها اتخذت مجموعة من التدابير للتخفيف من آثار هذه التطورات عبر شبكتها الإقليمية، بما في ذلك توسيع نطاق الربط بالمناطق الداخلية، بما يدعم استمرار حركة الشحنات الحيوية.