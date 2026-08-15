151 مليون درهم صافي أرباح «الأنصاري للخدمات المالية»

أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية تحقيق دخل تشغيلي بلغ 635 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بانخفاض طفيف نسبته 0.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15% على أساس سنوي، لتصل إلى 242.8 مليون درهم، فيما تراجع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 28.7% على أساس سنوي، ليصل إلى 151 مليون درهم. وأوضحت المجموعة، في بيان، أن تنوع مصادر الإيرادات ومبادراتها لإدارة الهوامش أسهما في الحد من تأثير التقلبات المؤقتة التي شهدتها بعض ممرات التحويلات المالية الرئيسة، نتيجة التطورات الجيوسياسية وتداعياتها على قطاع السفر والسياحة بالمنطقة.