تصرفات عقارات دبي تتجاوز 9.58 مليارات درهم في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أكثر من 9.58 مليارات درهم، عبر تنفيذ 3841 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 6.35 مليارات درهم، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري بالإمارة، ومواصلة الزخم الاستثماري.

وتوزعت المبيعات العقارية بواقع 2515 مبايعة لوحدات سكنية، و153 مبايعة لمبانٍ، و182 مبايعة لأراضٍ، بإجمالي 2850 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 2.87 مليار درهم، عبر تنفيذ 890 صفقة، موزعة بواقع 648 معاملة لوحدات سكنية، و60 معاملة لمبانٍ، و182 معاملة لأراضٍ، في حين تفوقت مبيعات العقارات على الخريطة، لتسجل نحو 3.48 مليارات درهم عبر 1960 صفقة، موزعة بواقع 1867 معاملة لوحدات سكنية، و93 معاملة لمبانٍ.

وسجل الرهن العقاري 859 معاملة بقيمة 2.17 مليار درهم، موزعة بواقع 529 معاملة لوحدات سكنية، و94 معاملة لمبانٍ، و236 معاملة لأراضٍ.

وبلغت قيمة الهبات نحو 1.06 مليار درهم، بواقع 132 معاملة، موزعة على 99 معاملة لوحدات سكنية، و10 معاملات لمبانٍ، و23 معاملة لأراضٍ.

وتصدرت منطقة مدينة المطار قائمة المناطق الأعلى مبيعاً خلال الأسبوع الماضي، بقيمة جاوزت 485.99 مليون درهم، تلتها الخليج التجاري بنحو 422.78 مليون درهم، ثم نخلة جميرا بقيمة 342.54 مليون درهم، وقرية جميرا الدائرية بقيمة 259.89 مليون درهم، ومدينة العرب بقيمة 233.67 مليون درهم. وحلّت نخلة جبل علي في المركز السادس بقيمة جاوزت 218.13 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة بنحو 181.04 مليون درهم، ثم منطقة جبل علي الأولى بقيمة 162.98 مليون درهم، ومنطقة تلال الإمارات بقيمة 133.96 مليون درهم، فيما جاءت منطقة نخلة ديرة في المركز العاشر بقيمة 131.28 مليون درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 1.25 مليار درهم، بعد تنفيذ 505 صفقات، تضمنت مبيعات بقيمة 872.5 مليون درهم، فيما بلغت قيمة الرهون 361.85 مليون درهم، أما الهبات فسجلت 18.21 مليون درهم.

وبذلك، استحوذت المبيعات على نحو 69.66% من إجمالي التصرفات المسجلة، أمس، في حين استحوذت الرهون على 28.89%، أما الهبات فشكلت نحو 1.45%.