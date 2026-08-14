151 مليون درهم صافي أرباح «الأنصاري للخدمات المالية» بالنصف الأول

أعلنت مجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»، عن تحقيق دخل تشغيلي بلغ 635 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بانخفاض طفيف نسبته 0.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وساهم تنوع مصادر إيرادات المجموعة، إلى جانب مبادراتها لإدارة الهوامش، في الحد من تأثير التقلبات المؤقتة التي شهدتها بعض ممرات التحويل الرئيسية نتيجة التطورات الجيوسياسية وتداعياتها على قطاع السفر والسياحة في المنطقة.

وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15% على أساس سنوي، لتصل إلى 242.8 مليون درهم، فيما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 38%، مقارنة بـ45% خلال الفترة نفسها من عام 2025. كما تراجع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 28.7% ليصل إلى 151 مليون درهم.

وعكس الانخفاض في الربحية التأثير المشترك لانخفاض الإيرادات الناجم عن عوامل خارجة عن سيطرة المجموعة، والطبيعة الثابتة إلى حد كبير لقاعدة التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمتطلبات الرقابية، إلى جانب الاستثمارات المخطط لها في الكوادر البشرية وشبكة الفروع والأنظمة التقنية، لدعم التوسع الإقليمي واستراتيجية النمو طويلة الأجل.

وارتفع صافي أرباح صرف العملات الأجنبية بنسبة 0.4% على أساس سنوي، ليبلغ 322 مليون درهم، ما ساهم في تعويض انخفاض صافي دخل العمولات بنسبة 1.4% إلى 312.9 مليون درهم.

ويعكس هذا الأداء قوة وتنوع مصادر إيرادات المجموعة، رغم انخفاض النشاط في بعض المنتجات وممرات التحويل، فيما سجلت المجموعة تعافياً تدريجياً في مستويات النشاط مع تقدم النصف الأول من العام، مدعوماً بتحسن الأوضاع الجيوسياسية.

وواصل نموذج أعمال المجموعة القابل للتوسع دعم مستويات السيولة وتوليد التدفقات النقدية. وبلغ التدفق النقدي الحر 224 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، فيما حافظ معدل تحويل التدفقات النقدية على مستوى مرتفع بلغ 92%، وبلغت النفقات الرأسمالية 2.9% من الدخل التشغيلي، بينما استقر صافي الأصول المتداولة عند ملياري درهم، ما يوفر مرونة مالية لدعم أولويات المجموعة الاستراتيجية.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»، إن الحفاظ على الدخل التشغيلي عند مستويات مماثلة تقريباً للعام الماضي، رغم التقلبات المؤقتة التي شهدتها بعض مسارات التحويل الرئيسية، يعكس متانة قاعدة إيرادات المجموعة وقدرتها على الصمود.

وأضاف أن المجموعة واصلت الاستثمار في كوادرها البشرية وشبكة أعمالها وأنظمتها التقنية، بما يدعم بناء منصة أعمال إقليمية أكبر وأكثر قدرة على النمو.

وأوضح أن هذه الاستثمارات، رغم انعكاسها على النتائج المالية في المدى القريب، تستهدف تعزيز القدرات التشغيلية وتسريع التكامل وترسيخ المكانة التنافسية للمجموعة على المدى الطويل.

وأشار إلى أن نموذج أعمال المجموعة، القائم على كفاءة استخدام رأس المال والسيولة القوية، يمنحها المرونة اللازمة لتنفيذ هذه الأولويات بانضباط مالي.

من جانبه، قال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»، إن التركيز ينصب على الاستفادة من توسع المجموعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع تقديم تجربة متسقة للعملاء عبر مختلف الأسواق.

وأضاف أن المجموعة تواصل إدارة التكاليف والهوامش بكفاءة، مع الحفاظ على الطاقة التشغيلية اللازمة عبر قنواتها التقليدية والرقمية.

وتتمثل أولويات المجموعة في تعزيز كفاءة شبكة الفروع، ومواءمة العمليات التشغيلية، وتوسيع تغطية مسارات التحويل، وتوجيه الاستثمارات نحو القنوات الرقمية والتقنيات الحديثة والمجالات القادرة على تحقيق عوائد مستدامة.

وتركز المجموعة على التنفيذ المنضبط والكفاءة التشغيلية وتكامل منصتها الإقليمية، مع مواصلة إدارة التطورات في مختلف مسارات المعاملات الرئيسية، والاستفادة من التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء ودعم النمو المستدام.