«سبيس 42» تطلق برنامجاً لإعادة شراء 2.5% من أسهمها

أعلنت شركة «سبيس 42» حصولها على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية لتنفيذ برنامجها المقترح لإعادة شراء ما يصل إلى 2.5% من رأس مال الشركة المُصدر، وذلك عقب موافقة المساهمين على البرنامج خلال اجتماع الجمعية العمومية في أبريل 2026.

وسيتم تمويل برنامج إعادة شراء الأسهم من الموارد النقدية المتاحة للشركة، وتنفيذه من خلال عمليات شراء في السوق المفتوحة، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع.

كما ستفصح الشركة بصورة دورية عن جميع عمليات إعادة الشراء المنفذة عبر الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وفقاً لمتطلبات الإفصاح المعمول بها في السوق.

وقال كريم ميشيل الصبّاغ، العضو المنتدب لشركة «سبيس 42»، إن برنامج إعادة شراء الأسهم يعكس الثقة الراسخة بمستقبل الشركة على المدى الطويل، والقناعة بأن سعر السهم الحالي لا يعكس القيمة الجوهرية للشركة، كما يؤكد التزامها بتحقيق عوائد مجزية للمساهمين، بما يتماشى مع إطارها المالي، ويجسد نهجاً منضبطاً وكفؤاً في توظيف رأس المال.

ويأتي الإعلان عقب النتائج المالية القوية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 260 مليون دولار، ما يعادل نحو 953 مليون درهم.